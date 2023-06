De dag lag er mooi bij, en ik besloot het schrijven uit te stellen door eerst, in de ochtendzon, iets te lezen óver schrijven, in Papieren Levens van Jeroen Brouwers. Misschien viel er iets te jatten van de maestro, en zoniet: ik had toch zeeën van tijd, en procrastineren kun je ook niet altijd voor je uit blijven schuiven.

Al snel las ik dit: ‘Schrijven is ernst en angst, ieder woord is onzekerheid, iedere volzin een beijzelde stoep waar men kan uitglijden en op zijn hersens vallen.’

Inmiddels is het half zes. Nog even en de eindredactie, onwetend van de enorme psychologische en fysieke risico’s waaraan zij mij drie keer per week blootstelt, zal bellen waar mijn column blijft. Ik zal te ernstig, te angstig en te onzeker zijn om op te nemen.

Tien à twaalf volzinnen; voordat ik vanochtend Brouwers opensloeg leek het goed te doen, maar door hem ben ik uitgegleden en op mijn hersens gevallen.