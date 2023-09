Problemen, díé hebben bestaanszekerheid

‘Bestaanszekerheid’ wordt het belangrijkste thema van deze verkiezingscampagne. Pieter Omtzigt kwam ermee, inmiddels zingt het ook rond bij PvdA/GroenLinks en zelfs bij de VVD. Begrijpelijk, want wie is ertegen? Met alle respect voor zij die er niet meer zijn of nog geboren moeten worden, het is heerlijk om te bestaan.

Toch, als zulke uiteenlopende partijen hetzelfde begrip omarmen, betekent dat meestal dat het niet zoveel betekent. Niemand zal betogen dat-ie armoede in een rijk land als het onze wel prima vindt, maar de hamvraag blijft: hoe wil je het fiksen, ten koste van wat?

Vaak hoor ik dat er na het tijdperk Rutte eindelijk weer ‘wat te kiezen’ valt. Volgens mij begint dat pas als het nieuwe toverwoord wordt omgezet in concrete beleidsvoorstellen – wat onvermijdelijk zal leiden naar twistpunten waarvan het bestaan een zekerheid is: stikstof, klimaat, oorlog, migratie, ongelijkheid. Ik heb nog weinig concreets gehoord, maar misschien was ik te druk met bestaan.