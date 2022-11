Persvrijheid? Prima, maar graag wel een beetje positief schrijven over Indonesië

Mensen in de rij tijdens het Joyland Music Festival in Jakarta. Beeld REUTERS

‘Natuurlijk bent u welkom als correspondent in Indonesië!’, verzekert een medewerker van de ambassade van het land waar ik de komende vijf jaar wil wonen en werken. ‘U hoeft alleen wat formulieren in te vullen voor een Kitas – een tijdelijke werk- en verblijfsvergunning – en langs te komen voor een kennismakingsgesprek.’ Valt mee, dacht ik nog, tot mij werd uitgelegd dat ik die papieren beter niet zelf kon invullen. ‘Daar zijn gespecialiseerde bedrijven voor in Indonesië.’

Een fixer in Jakarta, een doortastende dame die vrienden lijkt te hebben op alle achttien ministeries die mijn aanvraag zullen beoordelen, legt uit dat ik twee keuzes heb: een contract tekenen bij een Indonesisch mediabedrijf met een vergunning voor expats of een eigen bedrijfje opzetten in Indonesië. Ik kies voor het laatste, met het oog op de journalistieke onafhankelijkheid.

Noël van Bemmel wordt Volkskrant-correspondent Zuidoost-Azië

Die staat al voldoende onder druk, blijkt tijdens de lunch met Indonesische diplomaten in het Haagse restaurant De Poentjak. Aan tafeltje 10, waar premier Rutte graag zijn politieke deals smeedt, legt een secretaris vriendelijk uit dat het wel de bedoeling is dat ik op een positieve manier over Indonesië zal schrijven. Ik neem geschrokken een slok tjendol en steek een welgemeend verhaal af over het belang van evenwichtige berichtgeving. De diplomaten knikken beleefd. Zij kunnen ieder jaar mijn persaccreditatie intrekken.

Zes maanden later – en 2.800 euro aan belastingen, leges, vergoedingen en kantoorhuur verder – appt de fixer: ‘your KITAS allready done!’ De verslaggever is inmiddels ceo van een investment company op de zevende verdieping van een glazen wolkenkrabber in Jakarta met – op papier – drie man personeel. ‘Mocht je vragen krijgen over je bedrijf’, adviseert zij, ‘beloof dan dat je volgend jaar twee man extra aanneemt’. Ze stuurt ook een prachtige perskaart waarop kepala biro staat: hoofd van het bureau.

Geen land maakt het zo moeilijk een tijdelijke werkvergunning te krijgen. Economisch nationalisme viert momenteel hoogtij in Indonesië, buitenlandse bedrijven worden uitgekocht en in de hoofdstad Jakarta zie je steeds minder expats op straat. Tegelijkertijd moppert president Joko Widodo over het gebrek aan buitenlandse investeerders in zijn land. Vorige maand dreigde hij nog zijn directeur-generaal voor immigratie te ontslaan omdat hij naar eigen zeggen veel klachten krijgt over het Kitas-proces. ‘We moeten het makkelijker maken, alles moet anders.’

Tot die tijd betaal ik als correspondent braaf maandelijks huur voor een kantoor waar ik niet kom en draag ik sociale lasten af als werkgever. De eerste afdracht heb ik al gemist, dus ik kan een (bescheiden) boete verwachten. Indonesië kan jaarlijks mijn werkvergunning intrekken.

Op enig moment in de komende jaren zal ik een brommertaxi pakken naar de glimmende Palma One kantoortoren in het centrum van de hoofdstad. Dan neem ik de lift naar de zevende verdieping en loop daar vol zelfvertrouwen suite 706 binnen. Ik hoop maar dat ik daar dan niet drie zeer verwaarloosde werknemers aantref. ‘Daar is hij eindelijk, onze kepala biro!’