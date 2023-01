Pedofielen op één hoop gooien met misbruikers is niet alleen onjuist, het is ook schadelijk

Stel: je bent een jongen en terwijl je opgroeit, merk je dat je niet op meisjes valt, zoals je voelt dat je geacht wordt te doen. Nee, je valt op jongens. Of: je bent een meisje en je merkt dat je op andere meisjes verliefd wordt. Misschien is er een fase waarin je dit tegenover jezelf ontkent. Maar nee, het valt niet te ontkennen. Je zou misschien liever voldoen aan wat nog altijd geldt als de norm. Maar het lukt je niet. Je verzamelt moed en je komt uit de kast.

Het antwoord op de vraag in hoeverre je geaardheid geaccepteerd wordt, zal afhangen van je omgeving. In strenggelovige kringen zal het lastiger zijn. Ook het afgelopen jaar stonden er weer uiterst pijnlijke verhalen in de krant, over een middelbare school die een trap in regenboogkleuren geschilderd had, en hoe ouders daarover klaagden: het zou hun kinderen op ideeën kunnen brengen. Over hoe kinderen weigerden die trap te nemen.

OVER DE AUTEUR Aisha Dutrieux is rechter en schrijver. Dutrieux is in januari gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

En dan is er het mannenvoetbal, waar zogenaamd niemand homo is. Ik heb vrijwel mijn hele leven deze sport beoefend en de manier waarop binnen het vrouwenvoetbal het lesbisch zijn omarmd wordt, zo zou het overal moeten zijn. Helaas is dat nog lang niet zo. Er zijn zoveel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en overigens ook biseksuelen die hun leven lang vechten om te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Maar we zijn op weg. Het is een lange, moeizame weg, maar we zijn op weg.

Stel nu: je bent een jongen en, terwijl je ouder wordt, merk je dat je verliefd blijft worden op kinderen die jonger zijn dan jij. Op een dag ben je volwassen, maar verliefd op een meisje dat dit niet is.

Voelt u afkeer ontstaan, ergens in uw lijf? Wilt u al stoppen met lezen? Hou vol, alstublieft, hou vol.

Want we doen graag alsof het niet bestaat, maar er is een geaardheid die me doet denken aan Voldemort uit de Harry Potter-boeken, oftewel: ‘Hij-die-niet-genoemd-mag-worden’. Of zij. Mijn roman Wees niet bang gaat over een vrouwelijke pedofiel. Meest gehoorde reactie van lezers: ik wist niet dat er ook vrouwelijke pedofielen bestaan! Newsflash: die bestaan. En, stel ik me voor, zij voelen zich even ongewenst, uitgekotst en eenzaam als de mannelijke pedofielen.

Stel: je partner, je broer, je zus of je moeder biecht op dat hij of zij pedofiele gevoelens heeft. Net zoals duizenden anderen in Nederland. Het zijn woorden die zich niet laten terugnemen. Je kunt niet zeggen: grapje! En overgaan tot de orde van de dag.

Misschien voel je afschuw bij het horen van deze woorden uit de mond van een geliefde. Misschien maakt het wel dat je hem of haar nooit meer wilt zien of spreken. Maar verplaats je eens, al is het maar eventjes, in zijn of haar schoenen.

Pedofiele gevoelens hebben is geen keuze. Net zomin als het hebben van hetero- of homoseksuele gevoelens. En hoewel pedofilie in het psychodiagnostisch handboek DSM-5 staat, geldt het alleen onder specifieke voorwaarden als een stoornis. Overigens, tot 1974 stond homoseksualiteit eveneens in de DSM.

Let wel: ik heb het niet over seks. Natuurlijk is er een levensgroot verschil tussen twee volwassen mensen die met wederzijdse instemming het bed delen en een volwassene die seksuele handelingen verricht bij een kind. Het laatste is strafbaar en niet voor niets. Kinderen moeten hiertegen beschermd worden. Maar juist daarom moeten we het hierover hebben.

Want zoals Iva Bicanic, directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, betoogt: het feit dat mensen – mannen én vrouwen – met pedofiele gevoelens hiermee bij vrijwel niemand terecht kunnen, maakt hen eenzaam. Het geeft hun het gevoel dat niemand hen echt kent, dat zij zich met niemand echt kunnen verbinden. Sociale afwijzing. Isolatie. En uiteindelijk: het gevoel dat zij niets meer te verliezen hebben.

We waarschuwen onze kinderen voor de enge man in de bosjes. Maar seksueel misbruik van kinderen wordt in ongeveer 80 procent van de gevallen gepleegd door een bekende (volgens cijfers van het Centrum Seksueel Geweld). En in verreweg de meeste gevallen is de pleger geen pedofiel, maar iemand met andersoortige problemen. Pedofielen op een hoop gooien met misbruikers is dan ook onjuist en onzorgvuldig. En bovendien schadelijk, omdat het maakt dat we niet willen praten over pedofilie. Terwijl we dat wel zouden moeten doen.

Pedofielen zijn mensen met gevoelens waar ze niet om gevraagd hebben, en die het leven voor hen heel lastig kunnen maken. Door hun bestaan niet te ontkennen, maar juist open te staan voor hun worstelingen, een luisterend oor te bieden, kunnen we hen helpen voorkomen dat zij daders worden.