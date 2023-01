Over de valkuilen van communicatie via beelden

In de sportschool waar ik mezelf te lijf ga, communiceren de apparaten met plaatjes. Op het scherm verschijnt een schildpad als ik de shoulder press te langzaam omhoogduw, en een haas als ik te snel ga.

Die kant gaan we op: minder tekst, meer beeld. Vaak niet erg; zowel haas als schildpad begrijp je meteen. Maar op andere momenten héél erg, zoals die keer dat ik een vriendin van mijn dochter via een lollig appje vroeg om een aubergine mee te nemen uit de supermarkt. Nooit voelde ik me zo’n viezerik als toen ik de dubbele betekenis van de groente-emoji vernam.

Een geval apart is het doodshoofd dat verschijnt op het frame van de in mijn stad alomtegenwoordige VanMoof-fiets wanneer zijn alarm afgaat. Hij denkt dan dat-ie wordt gestolen, en bedreigt de dief met de dood. Een schildpad in de sportschool is één ding, maar een fiets die denkt en dreigt, zou tenminste met twee woorden moeten spreken.