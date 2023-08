Opmerken dat het in elkaar zetten van Ikeameubels verschrikkelijk is, zou niet meer mogen. Het is een cliché, en dat vinden is zelf ook alweer een cliché.

Het verheugt mij dan ook te melden dat assembleren van een Ikea-kinderbed (in drie verschillende delen) weliswaar een klus was, maar dat er niemand met de inbussleutel heeft gegooid. Natuurlijk waren er vragen, er was verwarring. Toen deel 1 eindelijk in elkaar was gezet, wilden we niets liever dan even uitpuffen op de bedrand.

Op tijd zagen we in de instructiefolder een duidelijk plaatje van een uitgeputte ouder, die met hangende schouders was gaan zitten op precies die rand. Er stond een kruis door deze moedeloze persoon: op dit punt in het proces zou je erdoorheen zakken. Zitten mocht pas als je deel 2 in elkaar had gezet.

Ik was diep onder de indruk van de pictografici van Ikea, die precies weten waartoe de uitgeputte mens geneigd is.