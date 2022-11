Op president en ‘opperhosselaar’ William Ruto hoeven Kenianen niet te rekenen

Kenianen kijken op de Gikomba-markt in de Keniaanse hoofstad naar de uitslag van de Presidentsverkiezingen in augustus. Beeld Getty Images

Vele honderden keren heb ik de afgelopen vijf jaar een Uber-taxi besteld, maar nooit werd ik in Nairobi opgehaald door een chauffeur gestoken in een driedelig pak. Joram, hij moet ergens halverwege de 20 zijn, heeft zelfs een versgeplukte roos in het revers van zijn colbert gestoken. Doet hij altijd zoveel moeite voor de mensen die hij vervoert?

Hij lacht. ‘Nee meneer, dit is niet voor u. Ik heb straks een meeting met wat investeerders en wil er graag smart uitzien.’ Mijn chauffeur blijkt een app-ontwikkelaar te zijn en hoopt wat investeringen op te halen om zijn bedrijfje te laten groeien. ‘Ik dacht, ik doe nog een paar ritjes voordat mijn vergadering begint, nog even wat zakcenten verdienen.’

In het gesprek dat volgt blijkt dat Joram ook een shamba, een boerderij, heeft in het dorp van zijn ouders, dat hij eigenlijk afgestudeerd accountant is, maar ook een klein groentestalletje in Nairobi bezit én dat hij in zijn vrije tijd apps bouwt. Hoe hij dat laatste voor elkaar heeft gekregen? Hij heeft gewoon, via YouTube, wat uitlegfilmpjes bekeken.

Toen ik nog maar net naar Nairobi was verhuisd, stond ik vaak nog perplex van dit soort verhalen van multitaskende Kenianen. Inmiddels weet ik: Joram is één van Kenia’s vele hustlers, wat zich het beste laat vertalen als ‘hosselaars’, maar dan zonder de negatieve lading die de Nederlandse vertaling vaak heeft. Kenianen zijn namelijk trots op hun hossels – sterker nog: het land heeft nu zelfs een president die zichzelf trots de hustler-in-chief noemt.

William Ruto werd namelijk verkozen na een succesvolle campagne waarin hij zichzelf keer op keer neerzette als de opperhosselaar. Van pinda- en kipverkoper langs de kant van de weg tot president: Ruto’s levensverhaal, met bijbehorende slogan ‘elke hossel telt’, deed het goed bij de miljoenen Kenianen die werkzaam zijn in de informele economie van het Oost-Afrikaanse land.

Maar hij is nog geen drie maanden aan de macht of Ruto worstelt al om zijn verkiezingsbeloften waar te maken. Er klinkt voornamelijk kritiek. Zo doekte Ruto kort na zijn beëdiging een steunfonds voor werkloze jongeren op, verhoogde hij accijnzen, schafte hij brandstof-en voedselsubsidies af waardoor de prijzen van goederen en diensten nog verder omhoog schoten en zei hij dat de Keniaanse overheid belasting moet gaan heffen op mobiele microbetalingen. Stuk voor stuk impopulaire maatregelen.

Tot overmaat van ramp blijkt ook het door Ruto aangekondigde Hustler Fund, een sociaal programma van omgerekend 415 miljoen euro dat de kosten van levensonderhoud van arme Kenianen moet verlagen, niet gratis te zijn. Anders dan de president tijdens zijn campagne beloofde, moeten kleine bedrijven straks een ‘kleine bijdrage’ betalen voordat ze geld uit het fonds mogen lenen. Gratis geld blijkt ook in Kenia niet te bestaan.

Ondertussen bereikte Kenia vorige maand het hoogste inflatiecijfer van de afgelopen vijf jaar, wat de druk op Ruto en zijn nieuwbakken regering alleen maar vergroot. In de Keniaanse kranten is dagelijks wel iets over het beleid van de hosselpresident te lezen, en ook op de radio klinken de hele dag door de meningen van allerhande analisten over hoe Kenia uit de economische malaise getrokken moet worden.

Taxichauffeur, boerderijhouder, appbouwer en accountant Joram moet niets van al die speculatie over de economische koers van zijn land hebben – als hij zijn autosleutel omdraait springt niet de radio aan, maar klinken de afrobeats die van een klein USB-stickje met muziek komen. ‘Ik kan me er niet druk om maken’, zegt hij terwijl hij ons de weg op stuurt. ‘We zien wel wat er gaat gebeuren’. Joram heeft niet gestemd, hij leeft van hossel naar hossel. Want hoe klein ook, elke hossel telt.