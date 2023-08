Op een dag wandelt er bij Tsjernihiv een toerist door de velden en stapt op een vergeten mijn

Op Vis in de Adriatische Zee kwam het toerisme pas laat op gang. Het eiland vervulde een strategische rol in de Koude Oorlog – Joegoslavische marineschepen lagen er voor anker in toverachtige blauwe baaien. Pas in 1989 werd de bijzondere militaire status van het eiland opgeheven en werd het eiland vrijgegeven voor toerisme.

Alsof je je dochter uithuwelijkt aan een hooligan.

In een kerk in Komiža kun je bidden tot Our Lady of the Pirates. Dat is niet het enige wat op het eiland aan Leonard Cohen doet denken. Ik ging naar de avondmis. De kerk ligt aan een kiezelstrand, de deuren stonden open naar de baai. De banken waren voor driekwart gevuld, er werd prachtig gezongen. Een goede kerk doet altijd een beetje denken aan een grot, de toevlucht van Onze Lieve Vrouwe van de Piraten leek vanbinnen op een verscholen rotskerk waar een clandestien geloof werd beleden.

Ik herinner me dat lang geleden op Vis een Nederlandse toerist op een oude landmijn stapte. Hij verloor een been. Dat was in 2005, vind ik terug op het web, even buiten Komiža; soms zet een nieuwsbericht zich in de herinnering vast als een mossel op een scheepsromp.

Een paar weken geleden schoot dat bericht nog door mijn hoofd toen ik nabij Tsjernihiv in Oekraïne over een landweg reed met mijnenvelden aan weerszijden. Honderden, duizenden mijnen, het land was er tot in lengte van dagen mee vergiftigd. Je keek daar wel uit om langs de weg te gaan staan pissen. Wat een boosaardig geschenk aan de toekomst is de landmijn. Met drie tot vijf mijnen per vierkante meter hebben de Russen langs de frontlijn tot in de eeuwen der eeuwen haat gezaaid in de Oekraïense bodem. Fait divers: in The Washington Post becijferden experts dat pas over 757 jaar de laatste mijn uit deze oorlog geruimd zal zijn. Op een dag wandelt er bij Tsjernihiv een toerist door de velden en stapt op een vergeten antipersoonsmijn uit een lang voorbije oorlog – botsing van de vrijetijdsindustrie met de oorlogsindustrie.

Ook al is het nu nog niet voorstelbaar, op een dag zal het massatoerisme ook zijn weg naar Oekraïne vinden, tenzij Poetin de nucleaire optie licht. Maar zelfs dan. Ook Tsjernobyl is inmiddels een toeristische bestemming. Eerst komen de reizigers (en wat zijn reizigers anders dan armlastige toeristen?), dan het massatoerisme.

Oekraïne is een fabelachtig land voor toerisme – en het toerisme is een onstuitbare vloedgolf, een stam die al het andere lijkt in te lijven, merkt Roberto Calasso op in Het onbenoembare heden. ‘De nieuwe toerist schaamt zich om toerist te zijn en vermomt zich als iets anders’, lees ik op een terras in Komiža. Hij wil volgens Calasso niet behoren tot een supranationale, egalitaire categorie, want die definitie veronderstelt ‘een veel te grote gemeenschap, die elke eigenheid smoort’.

Ik heb veel illusies over mezelf, sommige koester ik, andere heb ik opgegeven – waaronder die van een bijzonder soort eigenheid. Het was door Google en Booking dat ik met mijn gezin in Komiža terechtkwam, het was Tripadvisor die me op het bestaan van de Onze Lieve Vrouwe van de Piraten-kerk wees. De platformeconomie is de digitale infrastructuur van de massamaatschappij, als datapakketjes van vlees en bloed bewegen wij toeristen met miljarden tegelijk over de door haar gebaande paden (2,4 miljard bestemmingen in het pre-covidjaar 2019, om precies te zijn).

Ik erken het gezag van de massamaatschappij, ik ben ingekapseld in haar comfortabele uniformiteit en verdwenen in de anonimiteit van een categorie: die van een laat-middelbare man die aan een terrastafeltje op zijn bestelling wacht, nadat hij eerder die dag in een zee-egel is gestapt.