Ook het koningshuis: een 18-jarige prinses die een schip doopt op een feestje van de BV Nederland

Terwijl klimaatactivisten in Den Haag voor de zoveelste keer de A12 blokkeerden, nee tegen brandstofsubsidie voor grootverbruikers, stond ik op een feestje van de BV Nederland.

Hier was alles leuk, droeg iedereen mooie kleren, kwam het water niet uit een waterkanon, maar uit keurige flesjes en bleek de oplossing voor de klimaatproblemen ook nog eens voorhanden. Prinses Alexia, achttien jaar, doopte een sleephopperzuiger, een baggerschip dus, Vox Alexia genaamd.

Van Oord, een familiebedrijf, bestaat 155 jaar. Directeur Pieter van Oord, baggeraar van de vierde generatie, weidde voorafgaand aan de doop enkele geruststellende woorden aan de ‘klimaatverandering’. De klimaatverandering bleek ‘in ons bedrijf een speerpunt’. Van Oord noemde de Vox Alexia als onderdeel van zijn oplossing.

‘De Vox Alexia gaat daarin voorop, want de Vox Alexia vaart op LNG.’ De Vox Alexia, zo moesten wij bovendien begrijpen, ‘verdedigt ons land tegen de zeespiegelstijging’. Oud-premier Balkenende liep over de kade, Ouder geworden, onhandig lachend als vroeger.

De vraag of je voor of tegen het koningshuis bent, heeft in het huidige politieke klimaat geen betekenis meer. Bij de verkiezingen kunnen we het hierover eens zijn: in de praktijk zijn bijna alle partijen voor het koningshuis.

Het koningshuis organiseert in Nederland anno 2023 volop activiteiten die er maatschappelijk toe doen, zoals de Uitblinkerslunch, waarbij mensen die iets gepresteerd hebben, worden uitgenodigd bij Willem Alexander en Maxima.

Maar dit is in Nederland ook nog altijd het koningshuis: hun middelste dochter, een hippe studente van achttien, die een schip doopt in een geleende jurk van haar moeder (dat laatste weten we dankzij koninklijke kleding-kenner Josine Droogendijk).

Alexia was een kleuter van pas vijf toen ze voor het eerst mocht meevaren op een baggerschip van Van Oord. Koningin Máxima doopte hier in Rotterdam twee schepen, de Vox Maxima en de Vox Amalia, vernoemd naar de oudste prinses. De jongste, Ariane, heeft ook haar eigen baggerschip.

Ik belandde in een persvak aan de Maas. Dit bleek de wereld van Blauw Bloed, Linda, Royal TV en RTL Boulevard. Zon + schepen + prinses = content! Snel leveren.

Prinses Alexia lachtte zoals alleen een welopgevoed meisje van achttien kan doen. ‘U zult misschien een klein beetje zenuwachtig zijn,’ zei Van Oord. Dat leek ze inderdaad. Ze praatte een beetje naast de microfoon. Maar ze was vooral charmant. Ze babbelde enthousiast met de bemanning, die zelf stijf van de zenuwen positie innam naast de jeugdige prinses.

‘Je mag het doorknippen,’ zegt Van Oord vaderlijk, doelend op het lint. Bij de doop van het baggerschip was niets aan het toeval overgelaten. Het lint liet een fles bubbels kapot knallen tussen twee vooraf bevestigde bloemenlinten.

Voor de pers was het een raadsel wat er gebeurde tijdens de rondleiding op de sleephopperzuiger. Ik hoop dat Alexia genoten heeft van het jargon. Zo’n schip blijkt een fascinerende machine met middenin een ‘beun’ oftewel een ‘hopper’ voor de opslag van zand en grind. Ook bestaat er zoiets als een ‘stuurboordshoppergang’.

Opgezogen zand, slib of grint wordt niet alleen terug in zee gesproeid (‘rainbowing’), maar ook met een pijpleiding aan de wal gebracht (‘walpersen’) of ter plekke afgestort (‘kleppen’).

Qua klimaatverandering bleek helaas nog niet alles geregeld. Met de hoeveelheid elektriciteit die dit schip verbruikt, kun je ‘een stad verlichten’, aldus een bemanningslid. Zeker, de Alexia vaart op LNG, maar LNG is een ‘lastige brandstof’. In de praktijk komt er zonodig gewone diesel aan te pas.

Idealiter had de doop van de Vox Alexia drie weken geleden plaatsgevonden. Maar toen begon de prinses net op een nieuwe universiteit in Italië.

En dus begon de Vox Alexia ongedoopt aan haar eerste klus: het opspuiten van de stranden van Walcheren ter hoogte van Westkapelle en Zoutelande. Na deze tocht zat alles vol troep, zegt elektricien Tom van Dijk. ‘Een puinhoop. We dachten: dit komt nooit meer goed.’

Voor de doop is alles schoongemaakt en overgeschilderd. Dat was de moeite, vonden ze bij Van Oord. Het land krijgt de activiteiten van het koningshuis die het verdient. Een jonge prinses die een schip doopt, dat vindt het land prachtig.

