One Love: het kan altijd nog iets vager

De One Love-aanvoerdersband keerde terug op de vaderlandse voetbalvelden, maar werd gisteren in de Klassieker niet gedragen door Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü. Die stond ‘sowieso’ achter de actie tegen discriminatie en racisme, maar droeg toch liever een band met alleen het woord ‘respect’, wat volgens mij aantoont dat hij voor veel zaken respect heeft, maar niet voor LHBTI-rechten, want anders had hij de band met de kleurtjes wel gedragen, die lijken op een regenboogvlag, maar het niet echt zijn, want waarom zou je uitgesproken zijn als het ook vaag kan?

De vorige keer was Kökçü’s weigering aanleiding om hem het aanvoerderschap voor één wedstrijd te ontnemen, maar dit keer zag spelersvakbond VVCS geen probleem, want de voetballer steunt dus de actie die draait om het dragen van een band die hij met alle respect toch niet wil dragen. Helder is weinig, duidelijk is niets, behalve dan dat ‘respect’ precies niks betekent als er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende vormen van discriminatie.