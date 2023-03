Omdenken: thuis op de bank is het gemakkelijk

Ik dacht dat ik de afslag naar de bouwmarkt nam, maar die lag 50 meter verderop. Dit was de oprit naar de snelweg waar ik net vanaf kwam. Op de gps zag ik mijn aankomsttijd verspringen van 0 minuten naar 20, en daarna naar 50, want ik sloot aan in een file. Precies daar waar het vastliep keek ik uit op een knalrode billboard met de tekst: ‘Je staat niet in de file. Je bent de file.’

Aha: ik moest het omdenken. Thuis op de bank ben ik daar erg bedreven in, maar ik vind het iets moeilijker wanneer de zorgvuldig geplande klus in het water valt vanwege de onhebbelijke neiging van allerlei akelige en trouwens intens lelijke mensen om de doorgang te blokkeren van nette weggebruikers als ik, die best weten dat er op deze denkwijze een en ander valt af te dingen, maar dan toch liever een eikel zijn dan een file.