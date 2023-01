Ik las een artikel uit een New Yorker uit 1994, waarin de journalist e-mailt met Bill Gates. Voor die journalist zijn het de eerste e-mails van zijn leven, maar Bill e-mailt op dat moment al zo’n twee uur per dag, dus hij heeft veel te melden over e-mailetiquette. Zo vertelt hij dat e-mail bedoeld is voor vriendelijke berichten, en niet voor boze, want voor boosheid heb je directe interactie nodig. Een diepe wijsheid, die weinigen echter ooit ter harte hebben genomen.

Omdat e-mail destijds zo’n obscuur fenomeen was, stond Bills e-mailadres gewoon in het artikel: billg@microsoft.com. Vreemd, die g erbij. Als je Bill Gates bent bij Microsoft, dan ben je toch gewoon ‘de’ Bill? Mag je dan niet bill@microsoft.com voor jezelf reserveren?

In een opwelling besloot ik billg te mailen. Maar wat mail je naar een adres dat hoogstwaarschijnlijk al lang is opgeheven? Ik besloot tot: ‘Does this work?’ Nog niets terug gehoord.