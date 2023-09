De loodgieter heette Shaukat. Ik wist niet hoe ik dat moest uitspreken, en besloot aan de telefoon tot een soort Nederlandse uitspraak (Sjouw-kat), omdat je er soms maar beter totaal naast kan zitten dan het goed proberen te doen.

Shaukat sprak Noord-Engels, waardoor hij bijna al zijn zinnen begon met ‘Tell you what, love’. Hij wist van aanpakken en binnen een minuut hadden we warm water, en snelde hij terug naar zijn busje voor het volgende klusje.

Terwijl ik hem uitliet, vroeg ik: ‘Zou je me kunnen zeggen hoe je jouw naam uitspreekt?’ Hij keek me vrolijk aan en zei: ‘Billy!’ Hij wees op zijn overhemd, waar ‘Billy’ op geborduurd stond. ‘O?’ zei ik, ‘ik dacht dat je, ehm, ‘Sjouw-kat’ heette?’ Dat was inderdaad zijn naam (al sprak hij die eerder uit als ‘show-cut’), maar die naam kwam uit Kashmir, dus, nou ja, Billy.

Voor hem was hiermee de kous af, terwijl ik net steken aan het opzetten was.