‘O, meneer, wat lekker. Spaghetti… u ruikt zo heerlijk naar rooie saus… zo kruidig… lang geprutteld, zeker?

Ik zat midscheeps in de bus, dom van me, er kunnen zowel gekken achter je als voor je gaan zitten. Eigenlijk moet je meteen als een boomkleefkikker achter de chauffeur duiken, maar daar zit meestal een zwakzinnige.

Makkelijke grap, zou je denken, maar onze halte bevindt zich toevallig naast een woonerf voor verstandelijk beperkten, dus het is geen grap. Alles wat ik in deze essays opschrijf is waar.

‘Behalve Arendsoog.’

Lang zwijgen. Dan: ‘Ik moet Bob en Witte weer eens bellen.’

Ooit zat ik in dezelfde bus voor een meneer die, ontdekte ik in de weerspiegeling, zijn hoofd krachtig naar voren en naar achteren boog, amplitudo ruim een meter, zodat hij om de seconde op een haar na een gat in mijn achterhoofd beukte. (Ik voelde al een tijdje wind.) Zoals betere hotels van die schoenenpoetsapparaten hebben, voorzag deze bus in een kopstootmachine waartegen men zijn hoofd maar hoefde te vlijen voor een geheel verzorgde knock-out.

Afgelopen vrijdag: nieuwe kopzorgen. (Mooi gevonden.) Voor of achter me zat iemand die naar spaghetti bolognese rook, niet op een rustige manier, maar penetrant en driedimensionaal, alsof diegene live in de bus, in een braadpan op een butagasstel, deze klassieker uit de Italiaanse keuken stond te bereiden.

Ik keek achterom. Een zeventiger in een viltig fleecejack. Voor me een dame die mompelend opstond en naar een stoel verderop wankelde. Geen honger? De bolognese bleef.

Sterk hoor, keihard je biezen pakken, ben ik te bescheten voor, ik behelp me in dit soort situaties met telekinese. (Stap uit, Knorrman, nu. Stap uit. Ik wil dat je uitstapt.) We zijn sowieso een vreemde soort, thuis, pruttelend op het fornuis, kan rond zessen geen saus beter ruiken, dan sluipen we, ik althans wel, met een lepel rond de pan – in een stadsbus, identieke geur, moeten we, ik, de lezer, echt even oppassen dat we, nou ja, men, niet keihard… rustig ademhalen, punt in de verte nemen, etc. Andere, beleefdere dieren, honden, paarden, haaien, zouden zich likkebaardend in het fleecejack van de ouwe achter me begraven. Dat ook doen, dacht ik. ‘O, meneer, wat lekker. Spaghetti… u ruikt zo heerlijk naar rooie saus… zo kruidig… lang geprutteld, zeker? Is het uw jack? Nee, wacht… uw haar, o, het is uw haar. Zo lekker… Mag ik naast u komen zitten?’

Eindelijk buiten. Ik moest een trein naar Zwolle hebben, waar ik ging eten met een collega-essayist. (Middendorp, P.) Het was spitsuur, dus plofte ik neer naast de eerste de beste gevaarlijke gek.

‘En wat er toen gebeurde’, zegt mijn vriendin Jet, ‘geloof je nooit.’

Klopt. Ik rook wéér spaghetti bolognese. Nog kruidiger zelfs. Traag, onopvallend, knipogend, liet ik mijn hoofd naar mijn borst zakken. Glimlachend stak ik mijn neus in mijn scheerwollen schaatstrui.

Aan tafel. Het was Bertolli zelf. Ik kreunde hardop, de gevaarlijke gek naast me, een fris ogende dame, blikte opzij. Moest zich op de bodem van een Creuset-pan wanen. Een deuntje fluitend ritste ik mijn jas dicht. Mijn trui, die verdorie een week over een knaapje had gehangen, trok zich hier niks van aan. Ik had het breiwerkje pas één keer gedragen, naar vrienden. Was het mijn deo?

Nee, deze vrienden, herinnerde ik me nu, hadden courgette proberen te frituren in een koekenpan. Veel courgette. Duurde lang – uren. We namen alvast wat brood.

Ik bleef niet hangen in dit verleden, maar dacht aan Middendorp. Of hij een handendrukker was, of een man van de omhelzing.