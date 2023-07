Met twee neven deed ik mee aan het wereldkampioenschap straatvoetbal-op-drukke-markten, dat we glansrijk wonnen door alles te verliezen – een droomscenario. Omdat het toernooi werd gehouden in Frankrijk hadden we het vliegtuig naar Brazilië genomen. Onze stewardess was een kennis van vroeger, die humeurig de liefde bedreef in het gangpad. Hoewel ik daar part noch deel aan had, voelde ik me er wel schuldig over. We wilden het uitpraten tijdens de wedstrijd tegen Overijssel, die daarvoor speciaal werd stilgelegd, maar werden hinderlijk onderbroken door een uitgelaten jeu-de-bouler, die mijn niet gescoorde doelpunten bejubelde. ‘Nog nooit zoiets gezien. Incroyable!’

Bij het ontwaken zag ik haarscherp de leerzame verbanden tussen dit alles en de grote fractieleiders-exodus. Ik sprong uit bed om het tot in detail op te schrijven, inclusief de paar steekwoorden die er nu nog als losse eindjes bij leken te hangen: beige, twaalf hagedissen, rechtvaardigheid.