Ik las in de krant over mensen die pijn op de borst hebben. Niet voor het eerst verbaasde ik me over dat ‘op de borst’. Hoezo, ‘op’?

Misschien wordt ‘in’ niet gebruikt omdat je dan zou denken dat het om een vrouwenborst gaat, in plaats van een borstkas. Maar dan had er toch ‘pijn in de borstkas’ gezegd kunnen worden? Of voelt pijn op de borst alsof er iemand op je borstkas is gaan zitten?

Ook curieus is dat ‘de’. Je hoort mensen over zichzelf zeggen: ‘Ik heb pijn op de borst,’ en niet: ‘Ik heb pijn in mijn borst(kas).’ Zou het door dat lidwoord minder persoonlijk klinken, en daardoor minder eng? Maar ja - dat zou voor pijn op andere plekken ook moeten gelden, en toch zeggen mensen zelden: ‘Ik heb pijn in de voet.’

Taal is vaak onlogisch en praten over ziektes al helemaal. Wat je tenslotte ook vaak hoort is dit: ‘Ik heb suiker.’