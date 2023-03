Niemand vindt het een puik plan om het woord ‘vrouw’ uit te roeien

De jaarlijkse Women’s March ter ere van Internationale Vrouwendag heet niet langer de Women’s March, dus werd er op Twitter flink met emoji’s gekotst. ‘Het woord vrouw mag niet meer van de woke’, reageerde @Ansdeleukstethuis. Want, vulde @anneliesfries aan, vrouw zijn is tegenwoordig ‘niet meer dan enkel een gevoel’. @Tonsmit zei dat hij in dat geval mooi niet zou komen – al vermoed ik niet dat hij voorgaande jaren vooraan stond. Het zou mooi zijn als dit wees op een diepgevoelde belangstelling voor de vrouwenzaak, maar nee.

Volgens de organisatie is de naamswijziging naar Feminist March bedoeld om ook mannen, non-binaire en trans mensen bij emancipatie te betrekken. Prima, maar ook dit flintertje nieuws werd meegesleurd in de titanenstrijd woke-antiwoke, waarbij woke uiteraard de vernietiging van gender tot doel heeft en pubers aanmoedigt zich te identificeren als korstmos. Gemorrel aan ‘vrouw’ past ook binnen de bittere discussie om de rechten van trans personen, waarin sommige stemmen menen dat rechten voor trans vrouwen ten koste gaan van andere vrouwen.

Daar klinkt een echo vanuit Groot-Brittannië en de VS, waar veel driftiger met inclusieve termen wordt geëxperimenteerd. ‘De genderbeweging knaagt flink aan het woord vrouw’, schreef Jan Kuitenbrouwer vorig jaar in de Volkskrant, om vervolgens drie buitenlandse voorbeelden te noemen. In het AD las ik eerder dat in een Brits ziekenhuis van ‘mensenmelk’ wordt gesproken. Deze week bleek dat meer dan duizend werknemers van de Britse NHS (publieke gezondheidsdienst) in opstand kwamen omdat op webpagina’s ‘vrouw’ was vervangen voor inclusieve taal: ze wilden het terug.

Best begrijpelijk. Ook ik hoor een innerlijk stemmetje ho-ho-ho zeggen bij mensen met een baarmoeder of types die menstrueren; het voelt inhumaan, als een hoopje lichaamsdelen. Is vrouw niet gewoon een doeltreffende term voor een gigantische groep mensen, een die hun geschiedenis, ervaringen en pijnpunten kan beschrijven? En waarom hoor je nooit van ‘ejaculatoren’ of ‘prostaat-bezitters’?

Dit gesprek moet je aanpakken met een pincet, anders glipt het in de uitgesleten groeven van de cultuuroorlog. ‘Als het aan progressieve influencers en transgender-activisten ligt’, schreef Debby Gerritsen vorig jaar in het AD, ‘mag ik mezelf zo (vrouw, red.) niet meer noemen.’ Is dat zo? Dan is hun campagne niet erg geslaagd. Women on Waves heet nog niet People with Cervixes on Waves en Internationale Vrouwendag is niet omgedoopt tot Internationale Iedereen-die-zich niet-identificeert-als-mannen-dag. In Nederland stuitte het neologisme vrxuw (gekopieerd van het Engelse alternatief womxn) op dezelfde problemen als talkshow HLF8: gaat niet werken, want we kunnen het niet uitspreken.

Het lijkt me eerder dat trans personen en non-binaire mensen het gewoon prettig vinden als ze, wanneer dat relevant is, correct worden aangesproken. In de tweede feministische golf werd vaak gezegd dat gender in taal zichtbaar moet zijn wanneer het ertoe doet, en anders niet. Dat gaat ook op voor trans-inclusieve taal. In dat Britse ziekenhuis spreken ze nu zwangere transmannen als man aan; voor de rest verandert er niets. Kwestie van beleefdheid. Op een pro-abortusdemonstratie kun je spreken van ‘mensen met een baarmoeder’, maar dat voelt misschien wat klinisch: je kunt ook, zoals Lilianne Ploumen vorig jaar deed op de Dam, zeggen: ‘vrouwen en mensen met een baarmoeder’. Even wennen misschien, maar pijn doet het nauwelijks.

Laat de valse keuze voor wat hij is: ruimte voor de een hoeft niet ten koste te gaan van ruimte voor de ander. Niemand vindt het een puik plan om het woord ‘vrouw’ uit te roeien. Taal ontwikkelt zich stommelend, hortend en stotend, en als nieuwe taal niet werkt, sterft ze af. Maar de mensen die zich alleen druk maken om Internationale Vrouwendag als ze weer eens kunnen kwijlen van woede, zijn niet uit op vooruitgang.