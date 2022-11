Niemand is erop uit anderen te kwetsen, laten we dat als uitgangspunt nemen

Ik betrap mezelf steeds vaker op het gevoel een fossiel te zijn. Zo’n in elkaar verfrommeld seniel wijf aan wie je de moderne tijdsgeest niet meer hoeft uit te leggen omdat dat toch geen zin meer heeft. Zo kan ik nauwelijks nog iets volgen van de manier waarop nieuwe grenzen worden bepaald.

Als Marcel Levi, voorzitter van onderzoeksorganisatie NWO, bijvoorbeeld een column schrijft waarin hij de definitie van veiligheid op de werkvloer kritisch bespreekt, verschijnt er drie tellen later alweer een verontschuldiging van zijn hand na alle onthutste reacties. Zijn excuus ging gepaard met de nadrukkelijke stelling dat het nooit zijn bedoeling was mensen te kwetsen. Daarnaast beloofde Levi plechtig zich nog meer in te zetten voor een cultuurverandering. De verklaring laat in het midden of Levi zijn kritiek bij nader inzien onjuist vindt of dat hij enkel terugkomt op de manier waarop hij de kwestie heeft aangekaart. Het is een terugkerend euvel bij het fenomeen ophef; aan de inhoud wordt niet meer toegekomen.

Een inhoudelijke discussie lijkt ondertussen wel nodig: hoe definiëren wij in onze huidige samenleving een veilige werkomgeving? In ‘mijn tijd’ ging dat over fysieke grenzen. Dan was het wel zo praktisch als je op de werkvloer geen ledematen achter hoefde te laten in gevaarlijke machines en voor een vrouw was het aangenaam als zij haar borst- en/of bilpartij onaangeroerd door de dag heen kon loodsen.

Tegenwoordig heb je het bij veiligheid ook over zaken als druk, sfeer en bejegening. Dat zijn nauwelijks objectief vast te stellen begrippen; daar gaan we dus alleen uitkomen door die samen te wegen en bespreken.

Een paar jaar geleden werkte ik als docent rechten op een hogeschool. Dat was een leuke, maar ook merkwaardige ervaring omdat het een volkomen andere wereld bleek in vergelijking met mijn eigen studententijd. Zo kreeg ik al snel de reputatie streng te zijn; ik wilde de werkstukken namelijk op tijd en zonder spelfouten ontvangen. Toen ik eens een studente vroeg waarom ze haar opdracht een halve dag ná de deadline had ingeleverd en of ze desondanks verwachtte dat ik haar werk ging nakijken, trok ze haar tas van tafel en beende ze huilend de klas uit. Beduusd staarde ik naar de dichtgesmeten deur, maar haar vriendin bleek gelukkig bereid de scène voor mij te ondertitelen: het was ‘wel erg lullig geweest’ om mijn vraag plenair te stellen. Daarmee had ik de studente ‘voor schut’ gezet. Ik heb toen de rest van de les besteed aan een klassikaal gesprek over wat wij, docent en student, over en weer van elkaar konden verwachten.

Schuivende sociale normen op de werkvloer en in het onderwijs zijn op zichzelf geen bijzonder gegeven. Omgangsnormen zijn veranderlijk. Wat mij wel bevreemdt is het gebrek aan ruimte en tijd om nieuwe grenzen met elkaar af te tasten en in te bedden. Als we nou eens beginnen met het uitgangspunt dat niemand erop uit is mensen te kwetsen? Laten we elkaar dat voordeel van de twijfel geven. Dan kunnen we vervolgens de balans onderzoeken tussen de voorwaarden voor een veilige werkomgeving enerzijds, en de redelijkerwijs te verwachten weerbaarheid en professionaliteit van werknemers/studenten anderzijds.

Het is misschien een opgave, in deze oververhitte tijd, maar het vermogen is er. Kijk maar naar BNNVara, daar hebben ze àlle ruimte en tijd genomen voor ze tot de huidige grens kwamen: je mag daar voortaan niet meer tegen elkaar krijsen of brullen. Nou leek mij dát een vrij open deur, maar dat zal wel weer liggen aan mijn fossiele opvattingen.