‘Neem uw tijd, ik hou niet eens van kaas’

Het middelbare echtpaar straalt hevig uit dat het recht heeft op de ruimte die het inneemt. Dat hebben ze ook, de man en vrouw die gaandeweg op elkaar zijn gaan lijken, er is alleen geen reden om het te bevechten. Het is rustig in de supermarkt, de schappen zijn vol. Toch vormen ze, samen met hun Schots geruite tas op wielen, in ieder gangpad een ondoordringbaar cordon, voor de zekerheid. Als ik rustig wacht tot ze een keuze uit het kaas-assortiment hebben gemaakt, werpen ze me schichtige blikken toe. Typisch zo iemand die het van hun brood wil eten. Snel rolt de vrouw haar tas naar de zwakke plek in hun defensie.

Ik hou helemaal niet van kaas, al kunnen zij dat niet weten. Ik hou er ook niet van om zomaar tot vijand te worden gebombardeerd, zelfs niet als het uit angst is. Maar hoe beëindig je zo’n koude oorlog als-ie eenmaal is opgelaaid?