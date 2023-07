Ik ging naar de voorstelling van een bevriende theatermaker. Na afloop zei hij: ‘Ik dacht tijdens het spelen dat jij wel zou denken dat er te veel seks in zat.’ Dat hij het ter sprake bracht, zei iets over hem, maar natuurlijk ook over mij, en niet per se iets complimenteus. Vond hij mij preuts of veroordelend?

‘Nee hoor’, stelde ik hem snel gerust, ‘ik vond niet dat er te veel seks in zat.’

‘O’, wierp hij grappend tegen, ‘vond je dan dat er te weinig seks in zat? Had er meer in gemoeten?’

‘Nee, nee’, riep ik weer, ‘ik vond dat er precíés genoeg seks in zat.’

Ook daar was ik ontevreden over. ‘Precies genoeg seks’ klinkt als wat iemand zegt die totaal onverschillig staat tegenover het hele onderwerp. Dat was misschien nog wel erger dan preuts.

Je moet onbegrepen door het leven, en de manier van onbegrip mag je niet kiezen.