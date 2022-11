Nederlandse toestanden in Californië: het recht van de Handigste Harry heerst

Wie vanuit America de Hofweg neemt en dan via de Oude Peeldijk en de Westsingel op de Venloseweg komt, die rijdt zo Californië binnen.

Dinsdagmiddag, als all the leaves wel zo’n beetje brown zijn en de sky begint te betrekken, hoor ik voor het eerst over Californië, buurtschap in de Peel, een deel van het land waarover ik niets kan horen zonder dat mijn gedachten richting De Peel in brand drijven: Mist hing op ’t land / ’s oaves laat da stong de Peel in brand, Rowwen Hèze. Uit America.

(Er bestaat nóg een Nederlands Californië, in de Bommelerwaard. En ook een Amerika in het hart van de Drentse dorpendriehoek Haulerwijk – Een – Zevenhuizen. Even verderop liggen Blauw, Oostindië, Brillerij, De Bombay, De Jammer, Juursemakluft, Gaarkeuken en Topweer. Maar goed: terug naar De Peel.)

Een artikel in NRC vertelde het verhaal van een gemeenschap waarin mensen zich door de gemeente Horst aan de Maas gedwongen hadden gevoeld hun boerenland onder de gangbare prijs aan diezelfde gemeente over te doen. Dat was dertien jaar terug, de gemeente had het gebied aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied, voor ‘duurzame’ glastuinbouw, maar van al die plannen kwam weinig terecht: het land werd volgeplempt met distributiecentra, en op de boerenerven verrezen hotelachtige gebouwen. Huisvesting voor honderden arbeidsmigranten. En dat werd grotendeels bekokstoofd door een ‘ontwikkelbedrijf’ van de provincie en drie gemeenten. Verdozing, noemde landschapsarchitect Adriaan Geuze de ontwikkeling dat Nederland in hoog tempo wordt volgebouwd met opslagblokken. Alsof de duvel ze op de hielen zit: uit een onderzoek van Investico bleek dat er in de afgelopen vijftien jaar 27,5 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed is bijgekomen. Of, voor wie liever in vorstendommen meet: ‘Veertien keer Monaco’.

Dat er tijdens het ontwikkelingswerk in achterblijvende regio’s soms wat plakken Monaco aan de strijkstok blijven hangen, tja, dat hoort erbij. Waar een land in stukjes wordt gehakt, vallen spaanders. En stomtoevallig vallen die vaak net in de zak van een direct betrokkene, bijvoorbeeld van iemand die dat land eerst namens een gemeentebedrijf onder de prijs heeft opgekocht en het vervolgens met een privébedrijf gaat exploiteren als zonnepark, zoals het NRC-artikel beschrijft.

In een artikel op the-low-countries.com vertelden naar Nederland geïmmigreerde Vlaamse schrijvers vorige maand over hun ervaringen in hun nieuwe thuisland. Dichter Geert Buelens legde uit hoe hij zich bleef verbazen: ‘Alles wordt hier benaderd als een managementprobleem.’ De krant stroomt dagelijks vol met bewijzen van die observatie. Na allerhande nutsvoorzieningen worden ook grond, ruimte en uitzicht door overheden weggemoffeld, het private domein in. De burger die zich ertegen verzet, kan rekenen op een meewarige zo-gaat-dat-in-de-echte-wereld-glimlach, of op een reprimande, want Nederlanders bestellen veel online, en al die doosjes moeten nu eenmaal ergens worden opgeslagen.

Overal valt wel wat te halen; voor de handige bestuurder en de snuggere jurist zijn regels, wetten en bepalingen één groot netwerk van geitenpaadjes richting je eigen voordeeltje.

‘Het mag, maar is het moreel wenselijk?’, vroeg NRC de betrokken exploitant.

Antwoord: ‘Daar ga ik niet over.’ Toen zijn zonnepark klaar was, liet hij bij de buren een slagroomtaart bezorgen. Het is de inrichting tussen de dozen: een door slimmigheidjes overwoekerde moraal, het recht van de Handigste Harry, de winst van een enkeling die het verliest van de rest betekent en een land als een gigantische, wankele stapel halflege dozen, van Gaarkeuken tot ver voorbij Californië.