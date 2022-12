Nederland-Argentinië doet herinneren aan de meest lugubere WK-finale ooit

In de Volkskrant stond vrijdag een verhaal van Joost Bastmeijer en Jenne Jan Holtland over de Keniaan Maina, arbeidsmigrant in Qatar, die in de aanloop naar het WK uit zijn appartement werd gezet om plaats te maken voor voetbalfans en die al bijna een jaar illegaal in het emiraat verblijft. Het stuk herinnerde, te midden van de opwinding voor de wedstrijd Nederland-Argentinië, weer even aan de schrijnende omstandigheden waaronder dit voetbalkampioenschap wordt gespeeld.

Dat was goed, want je zou het bijna zijn vergeten, nu het voetbal alle aandacht naar zich toetrekt en de indruk wordt gewekt dat het eigenlijk allemaal wel meevalt in Qatar, dat het toernooi uitstekend verloopt en iedereen blij en gelukkig is. Het is de verhullende kracht van het voetbal die alle kritiek overstemt: de WK-organisatie en de Fifa gingen er al vanuit dat het zo zou gaan, zo gaat het namelijk altijd.

Ook bij mij is het ongemak verstopt achter de wedstrijd. Het is sterker dan ikzelf: de kwartfinale tegen de Argentijnen, Messi tegen de evangelische Nederlandse broederschap onder leiding van apostel Gakpo, de fratsen van Louis van Gaal die Memphis op de mond wil kussen, de tactiek en de voorbeschouwingen.

De plek waar de wedstrijden worden gespeeld doet er niet meer toe – toevallig is dat Qatar maar het had overal kunnen zijn, een groene mat met witte lijnen in een mooi stadion op een onbestemde plaats in het voetbalheelal; de afschuwelijke verhalen overstemd en verstomd.

Nederland-Argentinië wekte herinneringen aan de meest lugubere WK-finale ooit, tussen dezelfde twee landen, op 25 juni 1978 in het Estadio Monumental Antonio Vespucci Liberti, beter bekend als het River Plate Stadion. Dat was maar zevenhonderd meter verwijderd van de Esma-gevangenis, waar in het jaar van het WK honderden mensen werden doodgemarteld, van waaruit gedrogeerde gevangenen naar de vliegtuigen werden gebracht waaruit ze met opengesneden buiken in de oceaan werden gedumpt.

In 2008, dertig jaar later, schreven Iwan van Duren en Marcel Rözer over dat WK het boek Voetbal in een vuile oorlog. Het is nog steeds een verbijsterend document, en niet alleen vanwege de beschrijving van een Nederlands elftal dat onder leiding stond van een gestoorde idioot, de Oostenrijker Ernst Happel.

Het zijn vooral de verhalen over de omstandigheden waaronder het WK werd gespeeld waardoor je jezelf afvraagt wat er destijds met ons – mezelf inbegrepen – aan de hand was, hoe gemakkelijk we de ogen sloten voor wat er in Argentinië zelfs tíjdens het WK gebeurde, hoe er werd gemoord en hoe het voetbal ook toen alle misdaden naar de achtergrond drong en ontkende.

Ik schrijf dit noodgedwongen voor de uitslag van Nederland-Argentinië bekend is. Hebben we gewonnen dan is dat een godsbewijs, bij verlies mogen we niet uitsluiten dat Messi de Almachtige is.

Hopelijk wordt er, als we weer bij zinnen zijn, ook over dit WK ooit een boek geschreven: Voetbal in een vuile wereld.