Mondeling bleef ik altijd zo lang mogelijk het heertje. Verklapte mijn lichaamstaal soms iets?

Als er 1.200 mensen per jaar door verkeerde medicijnen in het ziekenhuis belanden, zoals laatst is uitgerekend, moet wel een veelvoud daarvan om dezelfde reden bijna in het ziekenhuis terechtkomen, of bij de huisartsenpost. Hoeveel mensen zouden er dan wel niet zijn zoals ik? Ze krijgen een alternatief middel tegen allergie omdat het goede niet beschikbaar is en verdwijnen voor dagen onder een tapijt van galbulten.

Achteraf vroeg ik bij de apotheek of het goede middel niet toch ergens verkrijgbaar was, of dat ze iets anders hadden dat de allergie hielp onderdrukken tot de oorzaak was gevonden. De medewerker ging het zijn chef vragen, een vrouw voor een beeldscherm, achter een open tussenwand. Even later zei hij: Nee, het goede middel is niet beschikbaar.

Over de auteur

Peter Middendorp is schrijver en columnist van de Volkskrant. Van zijn hand verschenen onder meer de romans Vertrouwd voordelig en Jij bent van mij. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Ja, zei ik. Maar wat betekent dat? Zitten de verzekeraars er weer tussen met hun voorkeursvingertjes? Houdt China de grondstoffen voor zichzelf? Of is er alleen maar een vrachtwagen omgevallen? Hij ging het zijn chef vragen, die mij behoorlijk irritant begon te vinden, keerde terug en zei dat het middel niet beschikbaar was.

Zeg, zei ik, want er groeide al een bult op mijn arm, zou je me alsjeblieft antwoord kunnen geven? Maar daar ging hij alweer naar zijn chef, die er genoeg van kreeg en rood aanliep, en daar kwam hij alweer terug: Sorry, maar het is niet beschikbaar.

Laat maar, zei ik. Ik heb nog een vraag. Laten we die proberen. Ik wil graag een overzicht van alle medicijnen die ik het afgelopen jaar van jullie heb gekregen. Ze komen iedere keer van een andere fabrikant en bevatten daarom steeds andere vulstoffen. Misschien ben ik wel allergisch voor een van die vulstoffen. Dan is de oorzaak achterhaald en heb geen enkel middel meer nodig, alternatief, verkeerd, preferent of on-beschikbaar.

De chef ontplofte geluidloos toen de medewerker weer bij haar kwam. Minzaam, met de traagheid van de afkeer, verscheen ze aan de balie. U wilt een overzichtslijst, hmm? Gaan we voor u doen, hoor. Gaan we voor u doen.

Ik kreeg een lijst, stapte weg, las, en zag: er stonden alleen medicijnen op, de werkzame stoffen dus, geen fabrikanten en hun verdachte vulstoffen. Hoe konden ze denken dat ik hier wat aan had? Iedere idioot weet welke medicijnen hij slikt, en anders kijkt hij wel op het doosje. Ik draaide me om, het belletje ging en de volgende was aan de beurt, en de daaropvolgende drie.

Ik heb een nieuw nummertje gehaald en rustig op mijn nieuwe beurt gewacht. Maar toen mijn belletje klonk en ik naar de balie liep, drukte de medewerker snel nog een keer op het belletje en was de volgende aan de beurt. Wat gebeurde hier, wat was er aan de hand? Mondeling bleef ik altijd zo lang mogelijk het heertje. Verklapte mijn lichaamstaal soms wat ik op het punt stond met de medewerker te doen?

Het lijstje heb ik bemachtigd. Al ben ik niet trots op de toon waarop ik de chef heb gevraagd of het een idee was om voortaan te wachten met antwoord geven tot ze de vraag begrepen had. Even de oortjes te gebruiken, bij alle communicatie. Er belandden allemaal mensen in het ziekenhuis, overal stonden mensen zich voor niets te krabben.

Het antwoord was: nee. Bij de ontwikkeling van de klachten spelen vulstoffen geen rol.