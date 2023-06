Mokken over mokken

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zijn de kartonnen bekertjes in de Tweede Kamer verruild voor mokken. Een prima idee, waarover helaas veel wordt gemokt. Het gaat namelijk om duizenden mokken, die vaak maar één keer worden gebruikt en daarna lukraak ergens neergezet, tot ongenoegen van het Kamerpersoneel.

Je kunt beargumenteren dat politici wel wat belangrijkers aan hun hoofd hebben, maar mij lijkt het een prachtige kans om aan te tonen dat er nog zoiets bestaat als oplossend vermogen. Moeilijk kan het niet zijn.

Leg volop stiften en verf klaar op de vergaderbankjes. Tijdens de debatten over migratie en stikstof is er alle tijd om iedere mok te verfraaien en te personaliseren, zodat geen enkele rondslingeraar meer anoniem zal zijn. Let wel: de volksvertegenwoordigers mogen hun creativiteit niet aanwenden voor politieke mok-statements. Iets uit de hobbysfeer mag wel. U zult zien: nog voor het zomerreces ontstaan er de gekste allianties.