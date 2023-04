Moeten boeren boeren of mogen wolven wolven?

Ik las dat landbouwminister Adema een ‘brede maatschappelijke discussie’ wil over de wolf in Nederland en dacht aan de Franse regio waar mijn moeder een huis had. Daar, aan de voet van de Pyreneeën, woedt al 25 jaar een vergelijkbaar debat, maar dan over beren. Die waren daar vroeger, toen een tijd niet en daarna weer wel. De maatschappelijke discussie erover is breder dan de afstand tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, geen bergweggetje of er staat een ferme opinie over l’ours op gekalkt, de positie van voor- en tegenstanders is een kwarteeuw lang geen millimeter verschoven.

Nederland is geen hooggebergte, maar een dood schaap is een dood schaap. Uiteindelijk gaat het om de vraag: moeten boeren boeren of mogen beren beren, wolven wolven en mag de natuur naturen? ‘Breed’ discussiëren zal in de praktijk vooral betekenen: héél lang. Zo lang, weet ook Piet Adema, dat hij er niet over zal hoeven beslissen.

Echt zin in.