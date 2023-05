In The New York Times, ja in The New York Times, las ik dat je je wc-borstel elke paar maanden dient te vervangen. Misschien zat de wc-borstellobby erachter, maar zo kwam het niet over. In hetzelfde artikel stond dat je elk kwartaal een nieuwe tandenborstel moest kopen en dat vind ik alleszins redelijk. Maar je wc-borstel?

Is een wc-borstel niet bedoeld om decennnialang naast je wc te staan, verweerd en aangetast door poep en chloor, als een permanente herinnering aan het feit dat het leven niet alleen maar rozengeur is? Om ons te laten weten dat we nu eenmaal met onze shit moeten dealen?

Ik vroeg me af of er mensen bestaan die inderdaad elke twee à drie maanden een nieuwe blinkende borstel kopen en daarna de ‘oude’ weggooien. Ik ken die mensen niet, denk ik, maar ja, hoe vaak komt zo’n onderwerp ter sprake?

Daarna de angst: doet juist iedereen dit, en ik als enige niet?