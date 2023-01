Met het uitsterven van de ‘fatsoenlijke’ rechtse kiezer zou de VVD terug moeten keren naar haar liberale basis

In de Zweedse krant lees ik dat de Zweedse premier Ulf Kristersson bepaald geen vliegende start beleeft met zijn coalitie van liberalen, christen-democraten en gedoogsteun van extreem-rechts. Wellicht heeft Kristersson te veel gekeken naar Mark Rutte, en dacht dat hij dat het nog ‘gewoon’ 2010 was; wegkomen met een gedoogconstructie met extreem-rechts, om daarna in het centrum van de macht te blijven, vrolijk aanpappend met sociaal-democraten, liberalen en christen-democraten.

Maar grote liberale middenpartijen hebben hun beste tijd gehad, ook in gematigde landen als Nederland en Zweden. De traditionele achterban, de rijken en gegoede middenklasse, vormt nu eenmaal een beperkte groep mensen, en de VVD dankte haar dominantie vooral aan een tijdperk van schuldgedreven economische groei; de economische groei van het afgelopen decennium werd vooral aangejaagd door de ambitie van de middenklasse om rijk te zijn, in plaats van het daadwerkelijk te zijn. Daarbij past stemmen op een partij die de gewenste in plaats van de feitelijke portemonnee vertegenwoordigt.

De Telegraaf kopte voor het weekend met een klassieke VVD-strategie voor de komende verkiezingen: links aanvallen, om zo de rechtse kiezer te verleiden tot het enige fatsoenlijke alternatief. Het probleem is alleen dat door de labbekakkerige omgang met extreem-rechts datzelfde extreem-rechts salonfähig is geworden, en de VVD helemaal niet meer het enige alternatief is. BBB, FvD, PVV en JA21 peilen samen momenteel twee keer zo veel zetels als de VVD, dus daar is het taboe echt wel af.

Maar belangrijker nog; de ‘hardwerkende’ Nederlander die de VVD meent te verdedigen bestaat alleen bij de gratie van een hoogconjunctuur. De staat van de VVD hangt namelijk samen met de stand van de rente: de explosief gestegen rente betekent onvermijdelijk een einde aan het sociaal-economische Stockholmsyndroom van de middenklasse – weg is de hoop rijk te worden met schuld. Bij voortdurende economische tegenwind zal de gewone man voor de economisch-rationele (en dus linkse) optie kiezen, of voor het echte populistische werk – extreem-rechts.

Dat de praatjes van de VVD aanmerkelijk rechtser dan het beleid zijn, zou je als midden of links prima kunnen vinden, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Je kunt niet oneindig de kleinburgers van De Telegraaf naar de mond praten, en ondertussen veel progressiever beleid voeren dan zij wensen. Andersom kun je niet elke fatsoenlijke liberaal blijven wegjagen met voortdurende populistische domheid. Niets beters kunnen verzinnen dan maar weer afgeven op links om de echte vijand (extreem-rechts) alleen maar groter te maken, laat zien waar de VVD voor staat: kortetermijnwinsten gaan voor de lange termijn.

Deze even cynische als onhoudbare strategie zal niet alleen het einde inluiden van de VVD als grootste partij van Nederland. Het heeft er vooral aan bijgedragen dat de lat voor extreem-rechts alleen maar lager is komen te liggen. Hoewel de VVD zichzelf graag als buffer tegen extreem-rechts mag zien, was het eerlijker om bij de eigen beginselen te blijven en niet mee te doen met populisme. En als men zich dan toch van cynisme wil bedienen, dan zou ik zeggen dat het beste medicijn tegen extreem-rechts nog altijd een extreem-rechts kabinet zou zijn.

De angst van de VVD voor een centrum-links blok is overigens wel terecht. Nederland zal net als veel andere landen steeds verder polariseren, waarbij de keuze zal worden versimpeld tot centrum-links of extreem-rechts. Met het uitsterven van de ‘fatsoenlijke’ rechtse kiezer zou de VVD er goed aan doen terug te keren naar haar liberale basis; ik heb nog wel wat goede literatuur voor ze.