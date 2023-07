Met een mooie doffe bonk knalde het poepzakje tegen de gevel

Alles zat tegen, al was niet duidelijk wat precies. De geliefde was lief, de koffie klaar, de melk niet op. Tijdens de storm had ik gezien hoe een windvlaag een zakje hondenpoep uit de hand van een voorbijganger rukte, maar het was met een mooie doffe bonk tegen de gevel geknald, en niet in mijn gezicht.

Had ik weer: wel lood in mijn benen, maar nergens een goede oorzaak te bekennen. Wel donder in mijn hoofd, maar geen recht op zelfmedelijden. Waar was de tegenslag als je hem nodig had?

Buiten vond ik hem ook al niet. Ik struikelde er over een tak, maar viel niet. Bij de toko kon ik geen broodje meer krijgen, maar het pasteitje bleek eigenlijk veel lekkerder. Met een wild verlangen dacht ik terug aan dat rondvliegende poepzakje. Twee meter naar links, hooguit, en al mijn chagrijn was verklaarbaar geweest.