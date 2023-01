De prangende vraag in de groepsapp was ’s avonds, even na etenstijd, of buurman Hugo het touwtje wilde weghalen waarmee hij de deur van ons gezamenlijke achterterrein altijd even open laat staan als hij er met zijn motor uitgaat. Anderen gebruikten dat touwtje namelijk ook, maar vergaten het, zodat de deur altijd openstond en iedereen ons terrein op kon, de tuinen en de huizen in, achter onze kinderen aan.

Nee, antwoordde Hugo. Hij had dat touwtje nodig, anders moest hij telkens extra af- en opstappen, wat misschien een kleinigheid leek, maar veel meer moeite en tijd kostte dan in en uit een auto stappen. Van anderen, die het touwtje ook gebruikten maar niet de discipline hadden om, zoals hij, het touwtje bij het naar buiten gaan weer los te halen, zodat de deurdranger weer ongehinderd zijn werk kon doen, daar ‘vond hij wat van’.

‘Helemaal eens!’ schreef ik bij een eerste slok koffie. ‘Van een motor stappen is niet hetzelfde als uit een auto. Totaal andere orde. Kun je niet met elkaar vergelijken. Ja, het kan wel. Maar slaat nergens op. Appels en peren. Knollen en citroenen.’

Enigszins tevreden keek ik naar mijn tekst, maar haalde die toch maar weg. In plaats daarvan schreef ik: ‘Ik heb de situatie ter plekke in ogenschouw genomen en ik zie maar één oplossing. Het huis naast de deur weghalen en daar een speciale ingang voor Hugo maken. Beetje onverwacht voor Harold, Trudy en de kinderen misschien, maar dat is dan ook het enige nadeel. Ja, of een tunnel. Ben je er ook. Of een hijskraan. Dan kan Hugo op zijn dikke brommer blijven zitten als hij ’s ochtends over de huizen op straat wordt getakeld.’

Met een giftig duimpje wilde ik op ‘verzend’ drukken, maar beheerste me. Ruzie maken was nooit goed. Straks stond die brommer hier nog op de stoep. ‘Wat je ook kan doen, Hugo’, schreef ik daarom, ‘is iets eerder van huis gaan. De tijd nemen voor het afstappen. Omarm het ongemak, Hugo – maak er een mindfulness-oefening van!’

Ik keek naar de nieuwe tekst, haalde die ook weg, stond op en begon driftig door het huis te lopen, dat al aardig donker was geworden, donker en stil, heen en weer, verwoed op zoek naar woorden die als kiezelstenen op zijn integraalhelm zouden neerkletteren, maar die zo waren geformuleerd dat ik er onschuldig bij kon blijven kijken.

‘Godverdomme Hugo!’, schreef ik. ‘Loop niet zo te zeiken met je stomme touwtje de hele tijd!’ En ik haalde het weg. ‘Hou op!’, schreef ik. ‘Laat ons toch eindelijk eens met rust! Nog één woord over dat touwtje en ik bind het om je hoofd!’ En ook dat haalde ik weer weg.

Half elf was het intussen, hele avond naar de kloten, in de zekerheid dat Hugo zijn telefoon al vroeg had weggelegd en ontspannen wat muziek had geluisterd of een boek gelezen – daarom had ik ook zo’n hekel aan groepsapps.