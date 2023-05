‘Mensen hebben als het ware te veel zelfvertrouwen gekregen als het om kennis gaat’, zei mijn vader

‘Eigenlijk is het allemaal terug te voeren op de Verlichting’, zei mijn vader.

‘De Verlichting’, zei ik, terwijl ik met een schuin oog mijn kind in de gaten hield, dat een autootje te slapen legde in het poppenwiegje dat mijn ouders voor hem hadden neergezet.

‘Ja, dat was de tijd waarin de mensen begonnen te geloven dat de waarheid niet door God werd voorgeschreven, maar dat je die zelf kon ontdekken, door waar te nemen en na te denken. Even simpel gezegd.’

‘Weltuste auto’, zei mijn kind. ‘Toetoei.’

‘Wat op zich een mooi uitgangspunt is’, zei mijn vader. ‘Een verbetering, dat mensen de Bijbel niet meer klakkeloos geloofden. Maar Popper wijst erop dat we er ook vaak naast zitten, als we op ons verstand en onze waarneming vertrouwen.’

‘Mag hij met dat wiegje schuiven?’, vroeg ik aan mijn vader. ‘Zitten er viltjes onder?’ Ik liep om de bank heen en inspecteerde de vloer. ‘Schat, laat dat wiegje maar even staan. Kom, we zetten hem weer terug, anders kan de auto niet goed slapen. En die auto daar, gaat die ook slapen?’

‘Het is een heel complex iets, de waarheid’, zei mijn vader. ‘En die samenzweringstheorieën zijn juist enorme versimpelingen van de waarheid. Mensen gaan daarin mee omdat zo’n theorie gebaseerd is op waarneembare feiten en navolgbare redeneringen. Alleen het hele falsificatieproces wordt overgeslagen. Mensen hebben als het ware te veel zelfvertrouwen gekregen als het om kennis gaat.’

‘Dus de samenzweringstheorie is een perverse uitwas van het verlichtingsdenken’, zei ik.

‘Zo ongeveer’, zei mijn vader, terwijl hij opstond. ‘Ik zou het iets genuanceerder opschrijven, maar daar kom je wel uit.’ Hij liep de kamer uit en kwam terug met een spijkerbroekje. ‘Voor ik het vergeet. Deze heb ik even uitgewassen. Ik probeerde hem nog droog te krijgen met de föhn maar die stopte ermee.’

‘Dank je, pap.’ Ik stond op. ‘Verder nog iets wat ik moet schrijven? Want dan gaan wij zo weer, hè schat? Ga je jas maar vast pakken.’

Ik begon de spullen van mijn kind in een tas te stoppen.

‘Het neoliberalisme, misschien kan je dat nog even noemen. Alles wat de mensen niet zint wordt tegenwoordig maar aan het neoliberalisme toegeschreven. Zelfs bij D66. Laatst zei ik tegen zo’n jonge knul daar: de toeslagenaffaire, díé komt toch niet door het neoliberalisme? Moest hij even nadenken, zei hij: jawel, want die ambtenaren probeerden hun targets te halen.’

We liepen naar de gang, waar de kinderwagen stond. ‘Terwijl targets niets met liberalisme te maken hebben, die komen uit het leger. Wist je dat heel veel managementmethoden in het leger zijn ontwikkeld? In het leger of in de kerk.’ Mijn vader bukte en keek onder in de wagen. ‘Heb je alles? Wacht, dat hoedje.’ Hij draaide zich om en kwam terug met het hoedje. ‘Die Arnon Grunberg schrijft tegenwoordig trouwens ook onbeschaamd in de krant over allerlei wissewasjes met zijn kleine kind.’

‘Geef jij opa een dikke kus?’, zei ik tegen mijn kleine kind. ‘Bedankt weer, hè, pap. Groetjes aan mama.’

In de auto dacht ik na over wissewasjes, en hoe het kon dat het kennelijk nog altijd meer prestige oplevert om te schrijven over wissewasjes met hoeren dan over wissewasjes met kleine kinderen. Nog zoiets waar je het neoliberalisme niet de schuld van kon geven. Maar wie dan?

’s Avonds in bed, ik sliep al bijna, schoot het me te binnen. ‘Het patriarchaat!’, zei ik hardop.

‘Het Paard van Urgaat?’, vroeg mijn geliefde, die een stripboek lag te lezen.

‘Patriarchaat’, zei ik.

‘O’, zei mijn geliefde. ‘Jammer.’