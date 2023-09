Ik hoorde een interview op de Engelse radio met een socio-meteoroloog. Dat is een beroep dat in Nederland bij mijn weten niet bestaat, en in Engeland ook nog niet zo lang, want het interview ging vooral over wat een socio-meteoroloog eigenlijk was. Het is een meteoroloog, maar dan eentje die ook nadenkt over hoe je mensen goed kunt laten omgaan met weersextremen.

Hoe zorg je ervoor dat hitte-adviezen ook echt worden opgevolgd? Welnu, vertelde de socio-meteoroloog, bij extreme hitte moet je mensen aansporen om in de gaten te houden of kwetsbare ouderen in de buurt genoeg drinken en of ze overdag de gordijnen sluiten. Mensen hangen graag de goede buur uit, maar op deze manier zullen ze ook eerder denken: hé, misschien moet ik zelf ook de gordijnen dichtdoen.

Ik vond het wel een goede truc, al is de kwetsbare oudere natuurlijk weer het kind van de rekening, met al die buren die de gordijncheck komen doen.