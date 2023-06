Máxima zou weten wat ik moet doen als ik in een iets chiquer restaurant uit eten ga

Altijd als ik uit eten ga in een restaurant dat iets chiquer is dan ik gewend ben moet ik aan koningin Máxima denken. Ik zie haar als de ultieme dinerganger. Etiquette en protocollen bepalen haar dagelijks werk, zodat ze bij elke dinergelegenheid precies weet wat ze moet doen. Zij zou weten of ik moet stoppen met praten als de ober iets op tafel legt, of dat ik juist moet doen alsof de ober er niet is, en hetzelfde bij het weghalen van lege borden en glazen. Zij weet of ik mijn servet al op mijn schoot moet leggen voordat het eten wordt gebracht, of precies als ik het uit mijn ooghoek aan zie komen, of pas als het mijn tafel heeft bereikt.

Zij weet waarschijnlijk ook het juiste woord voor degene (m/v/x) die me bedient. Ober? Bediende? Serveerster? Tafelpersoneel? Zij weet of ik naar de wc mag gaan als ik plotseling heel nodig moet poepen, tijdens een gang, of tussen gangen door, en of ik mijn vertrek naar de wc moet aankondigen of gewoon heel stilletjes weg moet lopen. Ik weet alleen de standaarddingen: dat je van buiten naar binnen je bestek moet pakken en dat je als je klaar met eten bent je bestek schuin op je bord legt, met de punten van de vork naar beneden gericht. Maar de echt belangrijke dingen, de dingen waar ik over twijfel als ik in een iets chiquer restaurant aan tafel zit, nu bijvoorbeeld, omdat ik plotseling heel nodig moet poepen, weet ik niet.

Mijn geliefde, die tegenover me zit, weet het waarschijnlijk ook niet, want bij mijn geliefde thuis keken ze vroeger neer op mensen met tafelmanieren. Dat kwam door de vader van mijn geliefde, die als kind een trauma had opgelopen toen zijn gescheiden moeder overleed en hij bij zijn vader kwam te wonen, die hij nauwelijks kende. Die vreemde vader was bovendien inmiddels met een andere vrouw getrouwd, die haar stiefzoon dwong om haar ‘mam’ te noemen, en hem tafelmanieren leerde.

Waarom, dat bleef hem onduidelijk, want ze leefden verder niet bepaald op stand. Zij werkte in een winkel, een warenhuis. Een iets duurder warenhuis, maar toch een warenhuis. En de opa van mijn geliefde draaide ploegendiensten bij de Hoogovens, en voor dat werk heb je zeker geen tafelmanieren nodig. Dus toen zijn zoon, mijn schoonvader, later zelf bij de Hoogovens ploegendiensten ging draaien om zijn gezin te kunnen onderhouden, besloot hij zijn kinderen groot te brengen met een gezonde minachting voor mensen die hameren op tafelmanieren.

Ik stel me voor dat Máxima en mijn schoonvader bij ons aan tafel zitten. Hij vertelt haar over zijn schilderijen, zij luistert met haar koninklijk-menselijke luistergezicht. Allebei kijken ze op elkaar neer, of misschien is het geen neerkijken maar het simpele besef dat de ander nooit de finesses zal begrijpen van de wereld waarin ze leven. Geen van beiden hoeven ze zich het hoofd te breken over de vraag of ze op kunnen staan als ze opeens heel nodig moeten poepen. Zij niet omdat ze het antwoord weet, hij niet omdat het antwoord hem niet interesseert.

Alleen ik zit te twijfelen, en de druk op mijn kringspier neemt toe. Maar Máxima is hier niet en mijn schoonvader is eergisteren doodgegaan. We zijn alleen, mijn geliefde en ik. Ik kijk om me heen. Het tafelpersoneel is bezig met andere tafels. Ik buig voorover naar mijn geliefde, fluister in zijn oor dat ik even heel nodig moet poepen en loop zo snel als ik denk te kunnen lopen in een iets chiquer restaurant naar de wc.