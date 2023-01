Máxima helpt de discussie over de digitale euro de complothoek in

Het is maandagochtend en complotdenkster Jolanda Vlaskamp staat koukleumend voor een hek in het Zwitserse Davos. Ze doet via haar account NEDERLAND WAT IS ER GAANDE verslag van het World Economic Forum, maar voorlopig zien we vooral de verkeerssituatie ter plaatse. ‘Gigantisch veel taxi’s gezien, shuttlebusjes, maar ook eh, allemaal van die dikke auto’s.’ In de zaaltjes komt ze niet, want ze is niet uitgenodigd. ‘Het is eigenlijk een hele grote poppenkast, dan denk je van: wat vindt hier nou eigenlijk allemaal plaats?’, vraagt Vlaskamp zich af. Nou, er staat wel wat op de website van het WEF, maar dat is voor haar uiteraard geen geruststelling.

Vlaskamp is niet de enige wakkere Nederlander die achter het globalistengordijn wil kijken: ook Thierry Baudet reisde deze week af naar Davos om de wereldleiders op heterdaad te betrappen op gesprekken die gewoon online te volgen zijn. Het is allemaal zo geheim, dat hij er met draaiende camera’s naar binnen kan lopen. ‘Dit is waar de echte invloed van het WEF plaatsvindt’, zegt hij, en: ‘De menselijke vrijheid beleeft zijn laatste ademtocht!’

Ook op de agenda, volgens Baudet: ‘Het afpakken van ons geld.’ De digitale euro, het alternatief voor cash van de Centrale Bank, is van alle verdachte onderwerpen op het WEF misschien wel het allerverdachtst. Het plan komt immers van de ECB, is omgeven door privacyzorgen, het WEF is voor, en voor extra complotpunten bemoeit ook koningin Máxima zich ermee.

Ze zat er als speciaal VN-pleitbezorgster bij een panel om te praten over ‘financiële inclusie’. Dat is haar vaste onderwerp: Máxima telt speech na speech de zegeningen van digitalisering, waarin de digitale munt een ‘powerful tool’ is. Als ik al haar spreekbeurten lees, en dat lukt als ik mijn voeten in een ijsbad met laag voltage zet, dan lees ik niets opzienbarends, maar neutraal is het ook niet. En dan zit ze ook nog in twee WEF-comité’s – verwarrend allemaal. Als VN-pleitbezorgster sprak Máxima in november bijvoorbeeld op een bijeenkomst waar al wordt gesproken over het ‘juridische framework’ van de digitale euro, terwijl Sigrid Kaag deze week vertelde dat nog niet vaststaat of de munt er komt en dat de invoering een politieke keuze is.

Nu denk ik niet dat Máxima zich hiermee verraadt als lid van een gluiperig en geheim globalistenclubje – ik dicht leiders en royals niet zo’n groot organisatievermogen toe – maar haar bemoeienis geeft wel een slinger aan de complotmolentjes. Belangrijke vragen over het nut en de privacy van de digitale euro worden daarin meegesleurd. Vorige week schoof SP-kamerlid Mahir Alkaya met zijn zorgen over de digitale euro aan bij complotkanaal BlckBx. Presentator en zelfverklaard complotdenker Flavio Pasquino wist hem te ontlokken dat hij steeds vaker het gevoel heeft dat Nederland ‘een schijndemocratie’ is. FVD’er Pepijn van Houwelingen noemt de digitale euro een ‘monetaire death star’. Het klopt overigens dat het besluit over de digitale euro niet in Nederlandse handen is, zoals verslaggever Yvonne Hofs in november al in deze krant uitlegde: met invoering van de euro in 1999 is de controle daarover uit handen gegeven.

Kaag sprak vorige week nog haar zorgen uit over het groeiende extremisme: een op de vijf Nederlanders gelooft in de complottheorie dat een geheim groepje alle belangrijke beslissingen neemt in de wereldpolitiek. Máxima’s neutraliteit zou moeten voorgaan op haar bijbanen bij de VN en het WEF – om polarisatie te voorkomen, ook voor die één op vijf Nederlanders waarvoor zij bij de boosaardige elite hoort.

Ooit heeft Willem-Alexander de wijze uitspraak gedaan dat hij het koningschap wél inhoudelijk vond, omdat je ook inhóúdelijk lintjes kunt knippen. Was Máxima maar zo snel tevreden.