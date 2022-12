Marokko moet wereldkampioen worden. Ik wil dat voor alle migranten van de wereld

Is ons hoofd eigenlijk niet een soort depot, waarin van de miljoen personen die voorbijgaan degenen worden bewaard die weigeren om te worden vergeten? Zo bleek mijn brein tot mijn verrassing drie namen nog te kennen van mannen die zich 36 jaar geleden kort lieten gelden, om daarna nooit meer iets van zich te laten horen: Zaki, Bouderbala, Timoumi, sterspelers van Marokko op het WK van 1986. Ik was verliefd op dat team en destijds niet in staat om te begrijpen dat het migrantenleven ook een eindeloze speurtocht is naar een hersteld nest.

De grandioze keeper Zaki, Bouderbala met de mooie techniek, Timoumi de stofzuiger op het middenveld. In de zomer van 1986 wonnen ze dus mijn hart. Hoe zou het met ze gaan? Uit angst voor slecht nieuws, durfde ik de drie namen niet te googlen. Ook niet om te checken of ik hun namen wel goed spel.

Bal

Ik kan wel veilig terugkomen op het vraagstuk wat een migrant is. Salman Rushdie omschreef hem/haar als een bal die nadat de lucht erin is gepompt, niet meer terugvalt. En waarom de migrant in het luchtledige blijft zweven, daar heb ik in alle bescheidenheid een verklaring voor: de migrant wil niet meer deelnemen aan het hele spel, omdat de schop in zijn buik kwam van niemand minder dan familie, vriend, moederland…

Geadopteerde kinderen gaan ook echt van hun adoptieouders te houden, nadat ze zich hebben verzoend met hun biologische ouders. Vandaar de enorme drang van iedere nieuwe generatie Turken en Marokkanen in Nederland om bij iedere gelegenheid Turkije en Marokko te omhelzen. Het is het grote verlangen naar verzoening. Verzoening is vereist om door te kunnen gaan met al het andere.

Lang geleden sloot ik dus als migrantenkind de voetballers Zaki, Bouderbala en Timoumi in de armen en wenste vurig dat Marokko wereldkampioen werd. Ondanks het gegeven dat Marokko ook destijds door een tirannieke koning werd geregeerd. Het land nam het ook in die jaren niet zo nauw met de mensenrechten. Anno 2022 is de scheiding tussen religie en staat nog altijd geen agendapunt. Aan de benarde positie van vrouwen is in 36 jaar ook niet veel veranderd.

Wereldkampioen

Waarom wilde ik dan destijds zo graag dat Marokko wereldkampioen werd? En, waarom wil ik nu, een stuk wijzer na al die jaren, nog steeds dat Marokko wereldkampioen word?

Ik wil dat voor alle migranten van de wereld. Het gaat om de levenslange zoektocht van de migrant naar lichtpuntjes. Bij iedere grote prestatie van het moederland wordt de migrant vervuld met warmte. Voor de buitenstaander een onverklaarbare emotie die soms leidt tot hysterie en relgedrag. In mijn ogen is het grenzeloze vreugde, aangewakkerd door het idee dat de zaken nu weer goed gaan in het moederland, en het verwoeste nest waar men ooit uit is gegooid, nu takje bij takje tot een mooi thuis wordt gemaakt.

In 1986 was het uiteindelijk de verschrikkelijke Duitser Lothar Matthäus die nooit genade kende voor Turkije en ook de Marokkaanse droom van een plek in de kwartfinales met een vrije trap aan diggelen schoot. 36 jaar later gaan de zaken in voetballend opzicht een stuk beter. Migrantenkinderen die in verschillende Europese steden zijn geboren en getogen, daar de beste opleiding tot profvoetballer hebben gekregen en nu voor moederland Marokko uitkomen, maken niet de foutjes waardoor bijvoorbeeld zo’n Matthäus-achtige vrije trap erin kan vliegen. Het zijn nu de Europese Marokkanen die de gelederen sluiten op het veld. Met hun in Europa niet verkwiste talent bonken ze op de deur van het onmogelijke.

Wonder

Zaki, Bouderbala, Timoumi en hun vrienden deden hun best, maar waren in 1986 niet in staat een wonder te verrichten. De jongens van nu zijn wel de topatleten die het spel tot in de finesses beheersen. Het is door deze jongens dat het warme nest dat in Marokko tot stand komt niet alleen de Marokkaanse warmte verspreidt, maar ook de Europese rust en kunde.

Marokko moet wereldkampioen worden, omdat men in zo’n nest op niets anders kan broeden dan op democratie, mensenrechten, secularisatie, emancipatie. Marokko moet wereldkampioen worden omdat ik nu eenmaal in een optimistische gemoedstoestand verkeer. Helemaal nu ik Zaki, Bouderbala en Timoumi heb gegoogled en weet dat de drie zestigers gezond en wel voor Marokko juichen.

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.