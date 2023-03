Mijn voet gleed weg, en dat bovenaan de trap, maar ik kon mij vastgrijpen en mijn borstkas ving de klap op.

Het deed allemaal vreselijk veel pijn, maar je hoeft hiermee niet naar de dokter, want een ribbreuk/kneuzing moet vanzelf genezen.

‘Maar als ik buk voel ik wel dat er iets ‘grok’ doet – alsof er iets in mij verschuift,’ zei ik toen ik de doktersassistente belde. Ook dit was geen probleem. Pas als die rib naar buiten steekt, of juist naar binnen (in je long) moet er iets gebeuren.

Mijn omgeving is op te delen in mensen die denken dat een gebroken bot ongeveer het ergste is dat je kan overkomen, en mensen die ooit ergens hebben opgevangen dat een kneuzing juist veel pijnlijker is.

‘Het is één van twee’, zeg ik dan berustend. En ondertussen concentreer ik mij op wat proefondervindelijk het belangrijkste is bij het omgaan met een gekneusde/gebroken rib: niet niezen.