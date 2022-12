Louis van Gaal lijkt de anti­-Matthijs: een leider die met de tijd meebeweegt

Het woord ‘topsportmentaliteit’ viel de afgelopen weken vaak, en dat had niet eens zoveel te maken met het WK voetbal. Het woord viel vooral in de nasleep van de onthullingen over de werkwijze van Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD, waar ‘Champions League’ gespeeld zou worden door iemand van de ‘buitenklasse’, die daarvoor zelfs meer mocht verdienen dan alle anderen bij de publieke omroep.

De reacties op Van Nieuwkerk, die eerder overigens veelvuldig aangaf gevoelig te zijn voor angststoornissen, vielen uiteen in twee groepen; die van de daderdenkers en goedpraters. De daderdenkers zagen vooral bevestiging in hun overtuiging dat mannen en hiërarchie niet deugen. De goedpraters zagen een presentator die het beste uit zichzelf wilde halen en daarbij een cultuur creëerde die zijn medewerkers uitdaagde hetzelfde te doen, waarbij het keihard afstraffen van fouten nu eenmaal een voorwaarde was. Dat is Champions League!

Het merkwaardige is dat iedereen die vergelijking lijkt te maken zonder daadwerkelijk naar het hedendaagse voetbal te kijken. Want het idee dat de redactie van DWDD gelijkenissen zou tonen met een voetbalteam lijkt me onzin. Van Nieuwkerk was immers coach en spits tegelijk, en werd omringd met inwisselbare waterdragers. Dan komt een programma als De Avondshow meer in de buurt; daar wordt presentator Arjen Lubach ondersteund door gelijkwaardige redacteuren, vrienden zelfs, die elkaar ongetwijfeld de waarheid kunnen vertellen. Net als in topsport, waar complementariteit en teamgeest belangrijker is dan hiërarchie.

Dat beseft ook bondscoach Louis van Gaal, die zich moeiteloos lijkt aan te passen aan elke nieuwe generatie. Louis lijkt de anti-Matthijs: een leider die met de tijd mee beweegt, zijn groep aanvoelt en zich bovengemiddeld verdiept in de psyche van de mensen met wie hij werkt. De zuigertjes van het journaille krijgen Van Gaal, die twintig jaar geleden nog bij het minste ontstak in furie en met rood aangelopen hoofd karatetrappen langs de zijlijn maakte, niet meer op de kast. En zijn spelers ook niet; Van Gaal heeft deze even karakterloze als onzekere generatie voetballers helemaal stoïcijns geknuffeld.

Bij Van Nieuwkerk was dat anders. Zijn opvatting van leiderschap was juist dat de rest zich moest aanpassen aan hem, zo had hij het immers ook ooit geleerd. Neem het hem maar eens kwalijk: decennia domineerde de succesvolle hork, privé natuurlijk heel grappig en aimabel, maar op het werk vooral obsessief met details bezig, omdat je zo nu eenmaal laat zien dat je de lat hoog legt. Daarom staan keukens vol met blaffende Gordon Ramsay-wannabe’s en wordt het bedrijfsleven geterroriseerd door wimhoffende managers die horkerigheid verwarren met winnen. Dat werkt alleen niet meer, voor zover het ooit werkte.

Mannen van een zekere leeftijd hebben dus meer te vrezen van hun eigen gedateerde werkwijze dan van de cancel culture. Dat heeft ook een praktisch element; in het socialemediatijdperk volgen fouten en relletjes elkaar zo snel op dat zij zelden beklijven of dodelijk zijn. Een moderne baas weet dat blijven hangen in een foutje van een ander niet alleen de sfeer verziekt, maar ook inefficiënt is. De krapte op de arbeidsmarkt dwingt de baas nog verder aan zijn tolerantie en gebrek aan interesse in aannamebeleid te werken.

Hoewel ook ik met lange tanden naar het Nederlands Elftal kijk, en Argentinië alleen al vanwege de armzalige en lamlendige Oranjesupporters de favoriet is, gun ik Louis van Gaal als evoluerende baas het succes. Net als ik al die Nederlandse horken een inspirerend voorbeeld van modern leiderschap gun.