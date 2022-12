Louis’ provocerende pressiehazen verbreden de kloof tussen realo’s en romantici

Het WK voetbal mag dan worden gehouden in een dictatuur die niet op een dode bouwvakker meer of minder kijkt, het mag worden georganiseerd door een maffioze organisatie die gretig de miljarden bij elkaar harkt – het is allemaal waar en pijnlijk genoeg – maar als er dan toch nog iets positiefs over het WK kan worden gezegd, dan is het dit: het is in staat een verdeeld land te verbinden.

Veel Nederlanders hebben even maar één ding aan hun hoofd en vinden een paar weken maar één gespreksonderwerp de moeite waard: Oranje. Dat verbindt.

De meest bekeken uitzending in de historie van de Nederlandse televisie vond plaats op 9 juli 2014: halve finale van het WK in Brazilië, Nederland-Argentinië; 9,1 miljoen mensen zagen Nederland verliezen, na verlenging en penalty’s.

Als dát geen verbinding was, zij het in gedeelde smart. Weer geen wraak voor de verloren finale van 1978.

Dat is in elk geval een streven dat ons verbindt: dat we de Argentijnen er nu eindelijk een keer op moeten leggen.

Toch is er behalve verbinding, meer dan in 2014, ook iets dat ons scheidt: het voetbal van Oranje. Het ongemak is van de grote boze buitenwereld naar binnen gekropen, zo de Oranje-selectie in. Het gaat over de manier waarop Louis van Gaal zijn elftal laat voetballen: als een stel laffe provocerende pressiehazen.

Dat ongemak is een splijtzwam in onze samenleving aan het worden. Realisten staan tegenover romantici. De realisten vinden dat alles is toegestaan, mits Oranje maar wint en na drie verloren finales eindelijk een keer wereldkampioen wordt. Het resultaat telt.

De romantici zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat the beautiful game te grabbel wordt gegooid, dat het failliet van de Hollandse school een feit is en dat het Brilliant Orange flets is geworden. Hun uitgangspunt is de schoonheid van het spel; als die leidt tot een titel is dat mooi meegenomen, zo niet dan is dat ook geen ramp, hebben we in elk geval genoten.

De romantici hebben een hartgrondige hekel aan het cynisme van de realo’s: hoezo is winnen het enige dat telt? De realo’s haten de naïviteit van de romantici: wat is er dan nog meer dan winnen?

De discussie is al meer dan zestig jaar oud, sinds Helenio Herrera Inter Milaan catenaccio liet spelen en de wereld schande sprak van het lelijke afbraakvoetbal dat daarbij hoorde.

De discussie gaat over de ziel van het voetbal: waarom voetballen we? Is het beter mooi te verliezen dan lelijk te winnen?

De discussie gaat over de ethiek én de esthetiek van het spel. Het is niet toevallig dat ze wordt gevoerd nu álle zekerheden ter discussie staan en alle waarheden twijfelachtig zijn geworden.

Alweer een kloof erbij.

Ik ben een romanticus, ik vermoed dat op langere termijn de realisten ongelijk zullen krijgen: lelijk winnen duurt maar even, schoonheid is voor altijd.