Links moet ophouden te klagen over de prijsstijgingen van boodschappen; het kan beter vechten voor meer koopkracht

Tim Hofman tweette deze week een foto van een plastic boodschappentas en beweerde dat de inhoud van die zak meer dan 100 euro kostte. Dit als reactie op Ahold-topman Frans Muller, die in een Parool-interview stelde dat de stijging van de boodschappenprijzen wel meevalt. Het bonnetje wilde Hofman niet publiceren want daar had hij ‘nu al geen zin meer in.’ Tja. Wel vierduizend likes.

Hoe duur de boodschappen wellicht ook voelen: Nederland had in 2021 de laagste voedselprijzen van West-Europa. Het afgelopen jaar zijn de prijzen hard gestegen, wellicht hier en daar harder dan elders, maar nog altijd is Nederland absoluut geen duur land. Grote broer Duitsland is regelmatig goedkoper, maar dat komt mede doordat A-merken hun producten daar goedkoper aanbieden - laat dat nu net zijn waar Muller in het interview terecht over klaagt.

Van oudsher is er een enorm gat tussen het percentage van het inkomen dat een gemiddelde Nederlander denkt te besteden aan voedsel (zo’n beetje een kwart) en het percentage dat we daadwerkelijk besteden (zo’n tien procent). Het lijkt alsof we massaal vergeten dat voedselprijzen alleen iets zeggen als je ze afzet tegen onze inkomens; Nederland behoort samen met Duitsland tot de Europese landen die het kleinste deel van het huishoudinkomen uitgeven aan voedsel.

Ook de btw is in Nederland heel gemiddeld. Dat is vooral voor de lagere inkomens goed nieuws; die geven immers een relatief groot deel van hun inkomen uit aan boodschappen en andere btw-belaste zaken. Ook de compensatie voor de energieprijzen is in Nederland royaal. Nederlanders hebben tot slot nauwelijks last van de extreem gestegen rente. Anders dan bijvoorbeeld de Britten en de Zweden, die vrijwel allemaal een variabele rente hebben op hun hypothecaire leningen. Hun besteedbaar inkomen krijgt daardoor gigantische klappen.

Het is daarom jammer dat sommige linkse stemmen meegaan in het naar de mond praten van de gewone man. Van extreem-rechts weten we dat het bestaat bij de gratie van ontevreden burgers, en dus graag onvrede exploiteert, maar van links mag je meer verwachten.

Voorstellen om de koopkracht van de werkenden en de minima te vergroten, bijvoorbeeld. Links zal deze populistische strijd bovendien nooit kunnen winnen van extreem-rechts; de prijsstijgingen zijn immers vooral gevolg van dingen waar links (terecht) vóór is, van klimaatmaatregelen tot de steun aan Oekraïne.

Dat veel modern-linkse mensen geïnteresseerder zijn in lagere prijzen dan in lagere belastingen op werk, komt omdat ze niet van werken houden. Werk is immers kapitalistische slavernij. Maar dat is verwendheid verpakt als idealisme: voor een welvarend, groen en sociaal Nederland is groei en méér werken nodig.

Natuurlijk moeten de rijken en grote bedrijven méér belasting betalen, maar het is een illusie om te denken dat we de taart alleen maar anders hoeven te verdelen; de taart moet ook groter. En dus moeten we slimmer belasting heffen om werken aantrekkelijker te maken, in plaats van klagen over de prijzen. Dat is namelijk weinig anders dan klagen over het weer.

Een volgende ongemakkelijke waarheid voor links: op het gebied van de koopkracht gaat het onder dit centrum-rechtse kabinet eigenlijk best de goede kant op. Er zijn fikse loonstijgingen en vrijwel iedereen die wil werken heeft een formidabele onderhandelingspositie. Links zou er dus verstandig aan doen niet te veel te neuzelen over prijzen, maar het moment te pakken, en te vechten voor (nog) meer koopkracht. Ook dan blijven er heus genoeg stokken over om dit kabinet mee te slaan.