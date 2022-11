Lekker gas geven en doorkachelen, het ravijn tegemoet

In veel beeldspraak rond de klimaatcrisis komt water voor. Op zich logisch, gezien de zeespiegelstijging, maar secretaris-generaal van de VN Guterres nam deze week een andere route om op dezelfde plek uit te komen: ‘We zijn met de voet op het gaspedaal op weg naar de klimaathel.’

Dus niet: we kunnen de rem niet vinden. Ook niet: de rem is kapot. Zelfs niet: we remmen niet pompend genoeg. Nee: we zitten met zijn allen in een auto, we rijden veel te hard om nog een haakse bocht te kunnen maken en verderop houdt de weg op en opent zich een ravijn. De mensen aan het stuur bespreken hoe graag ze op de rem zouden willen trappen, maar dan wel graag samen, en even hard, en ze wijzen elkaar op afslagen die voorbijvliegen, en ondertussen geven ze gas bij.

Volgens klimaatactivist Andreas Malm bestaat de nog altijd tamelijk algemene apathie waar het het klimaat betreft uit een combinatie van bevoorrechten die hun leven niet willen aanpassen en achtergestelden, die hun leven niet kunnen aanpassen. Maar het is ook te omvangrijk, te abstract, te onbegrijpelijk. Je gedachten lopen erin vast, en je blik wendt zich er bijna automatisch van af. En zo gaat het, na klimaatacties, razendsnel over hoe aandacht getrokken wordt. Of dat wettelijk is toegestaan, en passend en smaakvol.

Zelden gaat het over of die wetten en die smaak eigenlijk nog wel passend zijn.

Nog geen dag na het verschijnen van een Oxfam-rapport, waarin becijferd werd dat de 125 rijkste mensen op de planeet evenveel uitstoot veroorzaken als heel Frankrijk, vertelde de burgemeester van de Haarlemmermeer op televisie dat zij voortaan demonstraties als die van afgelopen weekend op Schiphol wil verbieden. Bij die acties werden enkele honderden demonstranten na Tati-achtige achtervolgingen opgepakt en afgevoerd, omdat ze privéjets aan de grond hadden gehouden.

In dystopische romans en series ontaardt klimaatprotest vaak in gewelddadig terrorisme, in werkelijkheid is het verzet vooralsnog vreedzaam: spijbelaars, soepsmijters, talkshowtafellijmers, privéjetblokkeerders. Voornaamste schade: een kapotte glasplaat, wat vertraging en een zoemend ongemak bij omstanders. Ongemak over wat je zelf doet en nalaat, ongemak over de onvermijdelijke keus tussen hypocrisie en cynisme, ongemak dat bij sommigen transformeert in allerhande drogredenen, alles om maar niet jezelf en je leven te hoeven herzien.

Bij Mark Rutte is dergelijk ongemak zelden waarneembaar. Het moet er zijn, maar het is zorgvuldig weggestopt. Namens het land dat jarenlang tot de hoogste rechter bleef procederen in een klimaatzaak om zijn zorgplicht aan te vechten, zei de premier maandag op de Klimaattop dat landen vlugger hun klimaatbeloftes moeten nakomen. En als altijd was de toon zó gemakkelijk en vanzelfsprekend dat je aan zijn vermogen tot twijfel gaat twijfelen.

Net als vorig jaar sprak Mia Motley, de premier van Barbados, op de top de woorden die de kern raakten. Eerst somde Motley alles op wat ze eigenlijk niet hoefde te herhalen, omdat iedereen het al met elkaar eens leek, alsof de wereld een koor was dat eensgezind in canon de boodschap van verbinding zong. Het gaat niet om beloftes, zei Motley, but to deliver on them. En je hoorde, nee, je voelde dat ze sprak namens zichzelf, en namens al die miljoenen mensen voor wie de klimaatinstorting geen abstractie is, niet slechts terrasweer in oktober, mensen die geen beeldspraak, fictie of fantasie meer nodig hebben om te zien welke onherstelbare schade wordt aangericht, elke dag, gewoon, door dommig door te kachelen op de ingeslagen weg.