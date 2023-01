Langs Noord-Hollands provinciale wegen begint het reclamevrije tijdperk

De provincie Noord-Holland heeft reclame voor vlees, vis of producten met fossiele brandstof (Shell, TUI) verboden. Niet overal, daar gaat de provincie niet over, maar in bushokjes. Niet in alle bushokjes, maar in de ongeveer vijfhonderd bushokjes buiten de bebouwde kom. Bushokjes binnen de bebouwde kom vallen onder de gemeenten. Volgens NRC is nog niet duidelijk of het verbod juridisch wel overeind blijft. Er is namelijk een reclamecontract waarin staat dat de provincie mag ingrijpen bij reclames die in strijd zijn met de Reclame Code-regels. Voorlopig is daarin niets te vinden over vlees, vis of vliegreizen.

Je kunt zeggen: een kleine en onbetekenende kwestie. De provincie Noord-Holland gaat het klimaatprobleem niet oplossen. En of er nou reclame voor vlees wordt gemaakt in de bushokjes langs de provinciale weg tussen Alkmaar en Purmerend of niet, over vijftig jaar staan die allemaal onder water.

Vlak voor Kerst – vaak een periode van bezinning en gewetensonderzoek – dienden de Statenleden Alphons Muurlink (PvdA) en Anouk Gielen (GroenLinks) een motie in, waarin een verbod op reclame voor CO2-uitstoot bevorderende producten werd voorgesteld. Goed, alleen in de bushokjes en niet op de regionale radio- en tv-zenders of rond het circuit van Zandvoort, want daar gaat de provincie niet over. Het was een gebaar – wie weet kon een eenzame busreiziger van de aanschaf van een pond gehakt worden afgehouden.

De motie werd aangenomen. Iedereen behalve de vlees-, vis- en vliegsector blij, vooral de coalitie van GL, D66, PvdA én VVD, die Noord-Holland bestuurt onder het motto ‘Duurzaam Doorpakken!’ De provincie is druk bezig met het oplossen van de klimaatcrisis en intussen vormen de bushokjes van de provincie een podium waarop dat wordt tegengewerkt; dat kunnen we niet hebben, zei indiener Anouk Gielen. Mooi consequent geredeneerd.

Overheden bemoeien zich allang met reclame-uitingen (tabak), en dat is iedereen normaal gaan vinden. Dus er is in principe weinig mis met het tegengaan van de propaganda voor vis, vlees en vliegen. Maar uit het een volgt het ander: What’s next? Reclame voor suiker is ook slecht, evenals die voor auto’s, kleding, boeken en Postcodeloterijen. Uiteindelijk is alle reclame erop gericht de consumptie te vergroten en zo de economische groei aan te jagen: dat draagt bij aan de klimaatverandering. Misschien staat de actie in de provincie Noord-Holland in 2050 bekend als het begin van het reclamevrije tijdperk en komt er een monument met een bushokje.

In het programma Humberto op Radio 1 kwam het vrijdagmiddag tot een ‘debatje’ over de kwestie, tussen Anouk Gielen van GroenLinks en Dé van de Riet. Van de Riet werd voorgesteld als een lobbyist voor de vleessector en de woordvoerder van Vlees.nl, en dat bleek te kloppen. Dé vond dat ze ‘hele rare dingen beginnen te doen in Noord-Holland’. Al snel vielen de termen ‘betutteling’ en ‘het geheven vingertje’. Hij vond dat je ‘een duurzaam product’ als vlees ‘met een voetprint die nog kleiner is dan die van tofu’ niet kon vergelijken met tabak, en tevens was Dé van mening dat de vrijheid van meningsuiting in de bushokjes in het geding was.

Het mooie van dit soort discussies is de grenzeloze vindingrijkheid van de deelnemers.

Laat ze trouwens naar Schiphol kijken in plaats van naar de bushokjes, als ze in Noord-Holland écht iets willen doen aan de CO2-uitstoot en de klimaatverandering.