Korte verhandeling over een toxische gin-tonic

Elke onthulling over grensoverschrijdend gedrag geeft een rukje aan de eigen meningsvorming. Wat te vinden van de ‘toxische’ cultuur binnen Forum voor Democratie die het AD beschreef?

Eerst maar eens roepen: ‘Joh, schijt de beer in het bos?’ Dan ergernis voelen over lieden die bij hun volle verstand gingen werken voor een man, hoe-heet-ie-ook-alweer, die er ook toen al doodenge, misogyne ideeën op nahield en bovendien duidelijk al knettergek was. Om daar nu verbaasd en bedroefd over te gaan doen... Daarna toch wat graven in de ziel, op zoek naar mededogen met deze flessenontwijkers en porno-ontvangers, maar daarin gehinderd worden door het besef dat de ex-FvD’s zich niet beklagen over het uithollen van de democratie, de complotten, de tribunalen en recentelijk nog het opjutten van een meute agrowappies.

Tot slot het ergste: instemmend knikken bij een van de geciteerde uitspraken van de boosdoener. Zonder ijsblokjes en citroen zijn gin-tonics inderdaad niet te zuipen. Om niet te zeggen: toxisch.