Koekjes bakken en konijnen aaien klinken misschien een beetje infantiel, maar bij verpleeghuisbewoners activeren ze minder belopen paden

In het verpleeghuis is altijd wat te doen. Vandaag kan mevrouw Wolthuis (97) kiezen tussen koekjes bakken en het aaien van een konijn. Ze heeft verkeerd gekozen. Op tafel hupsen twee grote langharige konijnen en mevrouw Wolthuis deinst steeds verder achteruit in haar rolstoel. ‘Leuk, hoor. Enig’, zegt ze, en ze rijdt weer een stukje verder achteruit.

Ik neem haar mee naar de koekjes. Op een placemat ligt een homp deeg klaar. Eerst maar even de handen wassen.

‘Niet met zeep, daar krijg ik droge handen van.’

‘Maar u gaat deeg kneden, hè? Dat is wel zo hygiënisch.’

‘Ik wil geen droge handen.’

Daarna gaat ze aan de slag. ‘Dit heb ik al in geen jaren meer gedaan, maar ik weet nog precies hoe het moet’, zegt ze. ‘Dit is veel leuker dan die konijnen.’

Mevrouw Dekker (82) zit naast haar aan tafel en kijkt verbaasd op. ‘Konijnen?’

‘Konijnen, ja. Weet je dat nu al niet meer? Jij was er ook bij. Je zat met zo’n beest op schoot.’

Over de auteur Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.

Mevrouw Wolthuis onthoudt alles en dat is best bijzonder op een afdeling voor mensen met dementie. Voor haar medebewoners kan ze niet altijd evenveel begrip opbrengen. ‘Die mensen hier weten hun eigen kamernummer niet eens’, zegt ze met grote verbaasde ogen achter haar brilletje. ‘Nou vraag ik je! Je weet toch wel waar je wóónt?’ Maar ze vindt wel dat ze hier hoort: ‘Ik ben niet dement, maar wel heel oud.’

Terwijl mevrouw Wolthuis aan de hele tafel uitlegt hoe dik het deeg moet zijn, denk ik aan de ongewassen handen en de druppels aan de neuzen van de deeg knedende bewoners. ‘Gaan we die koekjes echt opeten?’, vraag ik mijn collega.

‘Natuurlijk gaan we die koekjes opeten’, zegt ze.

‘Kunnen we straks niet gewoon een pak koekjes opentrekken en doen alsof dat de gebakken koekjes zijn?’

Mijn collega kijkt me meewarig aan.

De activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd klinken misschien een beetje infantiel: koekjes bakken, knutselen, liedjes zingen, konijnen aaien. Maar het gaat eigenlijk niet om de activiteit. Als je dementie hebt, maar ook als je gezond oud wordt, gaan je cognitieve functies achteruit. Functies als concentratie, geheugen en logisch denken. Om het je gemakkelijk te maken, zullen je hersenen je daarom het liefst telkens hetzelfde pad op willen sturen, naar dezelfde gedachten en herinneringen. Daarom herhalen oude mensen vaak dezelfde verhalen.

Maar zo’n activiteit kan andere, minder belopen paden activeren. Mevrouw Wolthuis vertelt over de koekjes die haar moeder vroeger bakte, gewone koekjes en zondagse koekjes, en dat die beroemd waren in de buurt. Nu weet ze opeens ook van alles te vertellen over de mensen die bij haar in de straat woonden. Wel komen alle paden in haar hoofd vroeg of laat uit bij dezelfde herinnering. ‘Mijn moeder bakte de koekjes, maar van mijn vader hield ik het meest.’

Mevrouw Wolthuis’ vader is doodgeschoten. ‘Eerst moest hij een kuil graven’, vertelt ze, ‘en toen schoten ze hem dood.’

‘Was je bang?’, vraagt mevrouw Dekker.

Mevrouw Wolthuis is even stil. ‘Nee, ik was niet bang. De dingen die we deden… Het verzet, de onderduikers… We werden niet gedreven door angst, maar door haat. Ik leefde op haat. Het duurde heel lang voordat ik dat had afgeleerd, voordat ik wilde begrijpen dat niet alle Duitsers slecht zijn.’

Ze recht haar rug en er verschijnt een triomfantelijk lachje op haar gezicht. Ik weet welk verhaal er nu komt. ‘Na de oorlog verkochten we ons huis’, zegt ze. ‘Een paar maanden later kwam ik de nieuwe bewoner tegen. Ik vroeg of hij de schuilplaats van de onderduikers had gevonden. Hij zei: ‘Dat kan niet. Ik heb het hele huis geschilderd.’ Nou, toen ben ik met hem meegegaan en heb het hem laten zien.’ Ze glundert. ‘Hij kon zijn ogen niet geloven.’

Intussen zijn de koekjes klaar. Mijn collega gaat met een schaal rond. ‘Heb jij al een koekje gehad?’, vraagt ze.

‘Ja’, zeg ik snel.

‘Nee’, zegt mevrouw Wolthuis. ‘Hij heeft nog niet gehad.’ Ze kijkt me streng aan. ‘Je moet niet zo bescheiden zijn.’