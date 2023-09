Een van de opmerkelijkste uitvindingen waarvoor het afgelopen jaar in Engeland een patent is aangevraagd is de swikini. Een swikini is een bikini met een halfdoorzichtig ‘huidkleurig’ tussenstuk. Je zou ook kunnen zeggen: het is een zwempak met een camouflage-midden. De swikini is uitgevonden door een vrouw die zich na de geboorte van haar zoon onzeker voelde over haar striae. Toch wilde zij nog een bikini aan. Ik weet niet waarom die striae zo erg waren, en de bikini zo essentieel, maar ik ben die vrouw niet en zij mag voelen wat ze voelt. Het goede is dat ze niet is gaan klagen maar een oplossing heeft gevonden waar ze zelf blij mee is.

Kijkend naar plaatjes van de swikini valt wel iets raars op: hij verdoezelt niet alleen je striae, maar ook je navel. Daardoor krijgt je middengedeelte een soort plastic uitstraling. Verontrustend, maar je zou ook kunnen zeggen: het past helemaal binnen de huidige Barbietrend.