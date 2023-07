Jumbo-Visma maakt een Plan, maar het Plan van Pogacar is beter

Wanneer je tegenwoordig naar een Touretappe kijkt, moet je altijd in je achterhoofd houden dat er sprake kan zijn van een Plan. Dat Plan is vaak lang tevoren opgesteld. De kijker moet er zien achter te komen wat het Plan van de Dag precies inhoudt, want het Plan is natuurlijk geheim.

Vooral bij Jumbo-Visma zijn ze gek op Plannen, met name sinds de elfde etappe van de Tour van vorig jaar, toen Pogacar Planmatig vakkundig de vernieling werd ingereden. Het boek dat Nando Boers over de ploeg schreef heet niet voor niets Het Plan. De hele winter doen ze daar niets anders dan alvast Plannen maken.

Als wielerkijker zit je er maar mee. Woensdag zagen we hoe Van Aert meeging met een kopgroep. Wat was het Plan? Wás er eigenlijk een Plan, of deed Van Aert maar wat en wilde hij gewoon de etappe winnen? Dat is namelijk ook nog een mogelijkheid.

Na afloop vroegen ze aan Jonas Vingegaard of alles volgens het Plan was verlopen. Vingegaard antwoordde dat er inderdaad een Plan was geweest, maar dat dat zo ingewikkeld was dat de uitvoering ervan moeilijk beloofde te worden.

Dat krijg je wanneer Plannenmakers uit de zee van data en andere informatie een Plan gaan brouwen. Hoe meer ze weten, hoe gedetailleerder en ingewikkelder het Plan wordt, tot iedereen erin verstrikt raakt en de ploegleider aan een scenarioschrijver achterin de auto moet vragen hoe het Plan er ook maar weer uitziet en of de renners zich wel aan hun rol in het Plan houden. Hoe ingewikkelder een Plan is, des te groter de kans dat het mislukt. Een Plan krijgt pas waarde als het slaagt, is dat niet het geval dan hoor je er meestal weinig meer over.

Ook de nieuwe gele truidrager Hindley kreeg woensdag de vraag voorgelegd of hij zich aan een vooropgesteld Plan had gehouden – volgers kunnen zich al niet meer voorstellen dat je zonder Plan ten strijde trekt. Hindley zei dat hij maar wat had gedaan en dat dat toevallig goed was uitgevallen. Heerlijke opmerking die je weinig meer hoort. Vroeger zagen alle Plannen er zo uit: vooruit met de geit, we zien wel.

Wielrennen wordt schaken. Het wordt een sport als American football, waarin elke aanval volgens een bedacht systeem verloopt. Of je dat leuk vindt, hangt ervan af of je een planmatig persoon bent of liever de chaostheorie aanhangt.

Donderdag had Jumbo-Visma alweer een Plan. Je kunt de Plannen van de ploeg ook gewoon Plan Wout I, II of III noemen, want Wout van Aert is de geheime code in elk Plan. Het Plan van donderdag leek erg op dat van vorig jaar: Wout gaat er vandoor, rijdt de voorlaatste berg over en wacht op Vingegaard die hij de laatste klim opsleurt, waarna de kopman het karwei afmaakt, Wout uitgeput van zijn fiets valt en Jumbo de Tour beslist.

Een prima Plan dat bijna leek te lukken, tot Tadej Pogacar ook een simpel maar doeltreffend Plan bleek te hebben: aanklampen en dan hard wegfietsen.

Het Plan van Tadej Pogacar slaagde, of misschien waren het zijn benen. In elk geval redde zijn Plan voorlopig de Tour.