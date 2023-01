Juicekanalen zijn geen bondgenoot van #MeToo

De voorbije maanden las ik heel wat verhalen over de oogst van vijf jaar #MeToo, maar eigenlijk had daar in Nederland een bijlage bij gemogen: wat twee jaar aan juice heeft betekend voor #MeToo. Tuurlijk, u leest niet wat @juicechannel of @lifeofyvonne beweert, u leest de krant, maar juice maakt wél deel uit van de krant en het debat, ook als u geen juice lust. Echt. Neem de zaak van acteur Thijs Römer. In november een kort nieuwsbericht in deze krant: Römer wordt vervolgd voor drie online zedendelicten. Zo’n bericht spoelt hier pas aan na een stormvloed aan juice – woensdag nog, de aankondiging van zijn echtscheiding.

Die dag zag ik óók een interview langskomen op een blog dat Stop Seksueel Geweld heet, met de vrouw die hem vorig jaar mei als eerste van misbruik beschuldigde, Nena Kruizenga. De 20-jarige vertelde dat ze haar verhaal meermaals had geprobeerd te slijten bij reguliere media, maar die gaven geen sjoege. Wel gehapt werd er bij roddelkanaal @Juicechannel. Vlak daarna, in mei vorig jaar, maakte Kruizenga zichzelf en haar verhaal bekend op Twitter. ‘Een stomme fout’, noemt ze dat nu. Ze werd blootgesteld aan de complete revue van smoorwoorden: ze was uit op aandacht, of geld, ze was labiel, en natuurlijk: waarom nu pas? Ze was, zo schreef ze op Twitter, ‘kapotter dan kapot’.

Je zou kunnen zeggen dat juicekanalen ervoor hebben gezorgd dat het recht z’n beloop zal hebben: twee andere vrouwen meldden zich, het OM vervolgt. Toch wringt er iets.

Na de eerste #MeToo-golf op sociale media, bedachten onderzoeksjournalisten een methode waarmee je een verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag onderbouwt. Om feiten vast te stellen, maar ook om slachtoffers te beschermen tegen victimblaming. Biedt een verhaal ruimte voor twijfel, dan wordt die doorgaans ingevuld in het nadeel van slachtoffers.

Dat zorgde er ook voor dat met name één soort verhalen in het nieuws kwam, met een machtige, beroemde slechterik, en tientallen soortgelijke getuigenissen. Wrang genoeg vallen ‘minder ideale’ verhalen, over één voorval bijvoorbeeld, of van mannelijke of labiele slachtoffers, vaak buiten de boot.

Bij juicekanalen niet. Zij hebben zich met overgave op grensoverschrijdend gedrag gestort en zijn zelf grensrechter. Er hoeven geen zestig betrokkenen te worden gehoord. Een smeuïg verhaal kan, hup, in de Instastories met de screenshots erbij en ‘vieze vent!’ erboven. Voilà. Misschien is er meer, wordt-ie gepakt, op hoop van zegen. Ik gok dat dit nog emancipatoir voelt ook.

Maar is dat winst?

Kijk alleen al naar vorig jaar. Vlak na de openbaringen rondom The Voice door Boos! werd gemeld dat een zekere presentator zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag – door een klassiek roddelblad nog wel, daar hebben ze door de competitie met juice hun werktempo wat opgeschroefd. Juicekanalen vulden de naam in. Later dat jaar een andere presentator, ook een juicekanaal – ongefundeerde claims en vage verhalen, op één hoop met posts over wie er drievoudig is vreemdgegaan op zijn zwangere vrouw en het mysterie van de BN’er met een hamster in zijn anus. Geen zinnig mens die het serieus nam, van die presentatoren noch de hamster, maar het was wél gezegd.

Het wakkert logischerwijs de diepgewortelde angst aan waartegen journalisten en slachtoffers al jaren strijden: dat elke man zonder onderzoek achter zijn bureautje kan worden weggefloten. En waar onderzoeksjournalistiek slachtoffers uit de wind houdt, stelt juice hen juist bloot aan die oude mechanismen. Elk halfbakken verhaal, elke wilde roddel, ook als-ie klopt, zet de argwaan kracht bij. Iedereen die nog eens ‘#MeToo’ wil roepen, móét roepen, krijgt dat op zijn bord.