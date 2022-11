Je zult maar niet kunnen meekomen in Nederland

In de periode dat ik in het stadscentrum woonde, hoorde ik hem soms onder mijn raam passeren, in een wolk van onrust, op zoek naar een praatje. Vaak liep-ie met je op, en vertelde hij dat-ie tegen Cruijff had gevoetbald, of dat-ie uit de ruimte kwam. Zo fantaseerde hij zich de levens van onbekende anderen binnen. Soms liet hij vallen dat hij een beroemde kickbokser was geweest, ooit. Dat was waar, dat wel. Ik zag hem geregeld. Allebei doorkruisten we bijna dagelijks de stad. De laatste jaren kwam ik hem minder vaak tegen, en als ik hem zag, sprak hij weinig. De opwinding was weg. Dat hij overleden was, hoorde ik maanden nadat het was gebeurd.

Je kent ze, de paar mensen die dag in dag uit op straat rondsjouwen, ogenschijnlijk onvermoeibaar, een zichtbare fractie van een niet te vatten statistiek. Het zijn de mensen die uit het niets tegen je beginnen te praten, de mensen die de fiets waarop ze komen aanrijden ver onder de marktprijs te koop aanbieden, de mensen die soms staan te wankelen op de stoep, de mensen die, misschien zonder er erg in te hebben, de stad maken tot wat ze is. Soms valt een van hen weg, of er komt weer een verse habitué bij. In beide gevallen wil je liever niet weten hoe het zo gekomen is.

Maandag publiceerde het Leger des Heils een onderzoek over een forse toename van het aantal dakloze jongeren. En vermoedelijk zijn het er in werkelijkheid nog meer, want een groot deel van de daklozen is ‘verborgen’. Als zelfs het CBS er niet in slaagt je op te nemen in zijn statistieken, weet je vrij zeker dat je niet meetelt.

Misschien kwam het door haar vakkundig ereterraszitten bij de mensenrechtenkraker Nederland - Qatar, maar bij het lezen van dat bericht over jongvolwassen daklozen, dacht ik aan een interview met minister Helder, afgelopen zomer in deze krant. Aan de orde kwamen toen onder meer de geestelijke gezondheidszorg, de almaar aankoekende ggz-wachtlijsten en de sluiting van gespecialiseerde instellingen voor mensen met zware psychische moeilijkheden. Helder had het over handvatten aanreiken, over online-begeleiding en over zorgvragen die al dan niet beantwoord moesten worden. Vraag een bestuurder waarom alles zo hardhandig wordt uitgekleed, en het antwoord bevat ten minste vier voorbeelden waarin je helemaal geen kleren nodig zou moeten hebben.

Je zult maar niet kunnen meekomen in Nederland, op drift zijn geraakt, je zult maar zijn overgeleverd aan een systeem dat je pas opvangt als je op de grond ligt. Elke keer dat ik iets lees over het beleid voor mensen zonder dak boven en/of rust in hun hoofd, wordt het weer iets moeilijker me aan de indruk te onttrekken dat er niet mega-enthousiast wordt geïnvesteerd in de steun aan mensen die die investering mogelijk niet gaan terugbetalen.

Misschien heeft dat te maken met een chronisch gebrek aan fantasie. Dat je je gewoon niet kunt voorstellen hoe kwetsbaar je zelf eigenlijk bent, dat je je niet kunt voorstellen hoe weinig er maar hoeft mis te lopen om heel veel fout te laten gaan. Dat je geen statistieken kunt verzinnen waar je ooit tussen kunt belanden, dat je niemand van wie je houdt in gedachten verweesd door de stad kunt zien benen.

Dat je nooit de ander wordt, ook niet heel even, zelfs niet in gedachten.