Jan de Groen stuurde één e-mail en het ereconsulaat van Rusland kon vertrekken uit Landgraaf

Vorige week schreef ik over het ereconsulaat van Rusland, dat onderdak kreeg op een kasteel in het Limburgse Landgraaf en daar donderdag plotseling weer vertrok na bedreigingen aan het adres van de kasteeleigenaar. In die bedreigingen zit, zo blijkt, een verhaal. Wat is daar aan de hand?

De zaak blijkt internationaal in het nieuws. De Poolse tv-zender TVN24 (vrijdag 3 maart) stelt dat het consulaat uit Landgraaf vertrok na ‘protest van omwonenden’. Je zou hier van propaganda kunnen spreken, alleen ervaren wij dat anders, want alles tegen Rusland, dat deugt, ook al klopt het niet.

Ergens in Breda, in een keurige jarendertigwoning, lacht een man om het Poolse nieuwsbericht. Want er was geen protest van omwonenden tegen het Russische consulaat. Er was alleen hijzelf, Jan de Groen, op zijn kamertje in Breda, achter de computer.

Jan de Groen is gepensioneerd psychiatrisch verpleegkundige. Volkskrant-lezer. Kunstenaar, hij maakt schilderijen ‘geïnspireerd op Klimt’, van mixed materials: niet alleen verf, maar ook textiel en bijvoorbeeld satéprikkers, ze prijken boven de eettafel. In de hal hangen foto’s van de kleinkinderen, je voelt je hier gelijk thuis.

Jan de Groen, met op de achtergrond twee 'mixed materials'-schilderijen geïnspireerd op Klimt. Beeld Ana van Es

In dit huis staan ze aan de goede kant, dat zie je aan de Oekraïense vlag boven de voordeur. Die hangt daar sinds dag twee van de oorlog en zal daar blijven tot het einde. ‘Ik was nog op tijd met bestellen’, zegt Jan de Groen, ‘even later waren de vlaggen uitverkocht.’

Hij overwoog om zelf naar Oekraïne te gaan, mee met Brabantse jongens die – je verzint dit niet – friet bakken voor strijders aan het front. Met zijn vrouw had hij het al besproken, maar de frietbakkers hadden geen versterking nodig.

Sindsdien voert Jan de Groen thuis in Breda actie voor Oekraïne, in z’n eentje achter de computer. Het ereconsulaat van Rusland heeft zijn vaste aandacht. De ereconsul, een Nederlandse zakenman, verkondigt namelijk ‘vreselijke Poetinpraat’, daar wil hij iets tegen doen.

Toen hij las dat het consulaat, na een eerdere campagne van Jan de Groen verbannen uit Maastricht, opdook op een kasteel in Landgraaf, sloeg hij aan het googlen. De contactgegevens van de kasteeleigenaar, Alexander Taratynov, een vermaard Russische beeldend kunstenaar, waren gauw gevonden.

Jan de Groen deed wat hij in zo’n geval vaker doet: hij stuurde een e-mail. Strekking: het consulaat moet verdwijnen van het kasteel, anders wordt uw oprijlaan geschilderd in de kleuren van de Oekraïense vlag, volgen ‘pr-acties’ tegen uw artistieke onderneming en worden uw beelden gecanceld.

Per kerende post liet Alexander Taratynov weten dat het consulaat inderdaad van het kasteel vertrekt. Een ongelofelijk succes, vindt Jan de Groen, en dat na één e-mail. ‘Hij heeft het blijkbaar bedreigend opgevat, nou dat zal dan wel.’ Maar het was heus ‘vreedzaam’ van toon, hoe kan het ook anders, ze zijn immers kunstenaars onder elkaar. Op de oprijlaan wilde hij afwasbare verf gebruiken.

Kijk, ik begrijp dat Jan de Groen de goede kant vertegenwoordigt, en het komt ook niet dagelijks voor dat ik iemand mag interviewen met uitzicht op schilderijen van mixed materials, maar ik zie toch reden voor een vermanend woord: dit kan niet.

Wat hij achter de computer doet, gaat in de richting van chantage, of zoals het met een fraai juridisch woord heet: afdreiging. Het betekent dat je iemand bedreigt om iets te doen (in dit geval: de consul uit je kasteel zetten), maar daarbij dreigt met andere zaken dan met geweld, en ook dat kan strafbaar zijn.

Jan de Groen was zich hier, zegt hij, niet van bewust. Hij ziet het niet als chantage, hij spreekt van ‘druk zetten’. Als mensen doen wat hij zegt, dan is er natuurlijk sowieso niets aan de hand, dan wordt de zaak gesloten.

Nieuwe slag in zijn toetsenbordoorlog: een onlinepetitie tegen de aanwezigheid van Heineken in Rusland. Het bierconcern stuurt hij geen e-mails met vreedzame dreigingen. Hier moet je het hebben van het grote publiek.

Later stuurt hij me een nieuwe e-mail door die hij verstuurde aan kasteeleigenaar Alexander Taratynov. Strekking: hij bedoelde het niet dreigend, maar een kunstenaar moet stelling nemen. En dan een foto van eigen werk, het schilderij met de satéprikkers.