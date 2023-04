Jammer dat er niemand aan de desk bij ‘Ongehoord nieuws’ zat om de toch niet erg voordelige onderzoeksresultaten in te brengen

Piepklein zijn ze. Dus waarom iedereen tegen ze moeten samenspannen, daar begreep Arnold Karskens, baas van omroep Ongehoord Nederland, werkelijk helemaal niets van.

Het was een dag nadat de NPO staatssecretaris Gunay Uslu had verzocht om Ongehoord Nederland uit het publieke bestel te gooien, onder meer vanwege het herhaaldelijk ‘verspreiden van onjuiste informatie’.

In de studio van ON-actualiteitenrubriek Ongehoord nieuws was dinsdagmiddag de verontwaardiging uiteraard niet van de lucht.

Karskens zag in het verzoek om ON uit het bestel te halen een schoffering van ‘de miljoenen mensen die ons geluid appreciëren’.

'Zo klein!' is Ongehoord Nederland, aldus Arnold Karskens. Beeld Ongehoord Nederland

Vaste tafelgasten Paul Cliteur (FvD-lid) en financieel expert Ab Flipse waren het daar hartgrondig mee eens. Cliteur: ‘No taxation without representation!’ Flipse: ‘Internationaal gaan we af.’

Echt venijnig werd het toen er werd ingegaan op de aanleiding van het NPO-verzoek om ON uit de lucht te halen. Aanzet waren de conclusies van NPO-Ombudsman Margo Smit, die na onderzoek van Ongehoord nieuws-afleveringen vaststelde dat de omroep zich schuldig maakte aan een ‘patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie’.

‘Heel slechte rapporten’, concludeerde Cliteur. Op de universiteit – Cliteur was in het verleden werkzaam aan de Universiteit Leiden – zou dit onderzoek zeker geen voldoende hebben opgeleverd.

Karskens: ‘Ze doet haar werk ongelooflijk slecht.’

Grote, gemene woorden, maar erg diep werd er op dat vermeende broddelwerk niet ingegaan. Twee voorbeelden uit de rapporten werden zonder al te veel context uitgelicht en genadeloos gefileerd. Maar het werk van de Ombudsman zit echt wel degelijker in elkaar dan voorgesteld. Het vindt bovendien ondersteuning in een ander onderzoek van onderzoeksprogramma Pointer (KRONCRV).

Pointer presenteerde deze week een analyse van 80 afleveringen van Ongehoord nieuws en concludeerde dat in het merendeel daarvan ruim baan wordt gegeven aan complottheorieën. In zeventien afleveringen kwam de ‘omvolkingstheorie’ ter sprake, het idee dat een ‘elite’ alles in het werk stelt om de witte Europese bevolking te vervangen door een niet-witte bevolking. ‘Gasten kunnen daarover vrijuit spreken en worden er door de presentatoren niet kritisch over bevraagd.’

Jammer dat er niemand aan de desk bij Ongehoord nieuws zat om deze toch niet erg voordelige onderzoeksresultaten in te brengen.

Stroopsmeren en verdekte dreigementen uiten kunnen ze overigens wel. In het laatste deel van de aflevering, toen Karskens en co aankwamen bij Gunay Uslu, de staatssecretaris die het lot van ON in handen heeft, werd er gesproken over een ‘verstandige vrouw, die het einde van ON niet op haar geweten wil hebben’.

Doet ze dat wel, aldus Karskens, dan dreigt er wellicht een volksopstand. ‘Je kunt ons wel verbieden, maar dan is dat een extra facet voor mensen om boos te worden op het systeem.’