In tijden van Google poets je zo’n kras op de neus nooit meer weg

Nog steeds ben ik in de Zeeuwse havenstad Vlissingen, op de zolder van een roodgeverfd 18de eeuws herenhuis. Tegenover mij zit politieman Tom Driessen, de directeur van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit dat hier gevestigd is.

Ik vraag me dit af: hoe belandde Driessen, een topfunctionaris binnen de Nederlandse politie, hier in Vlissingen?

En zo komen we op ‘het gedoe’.

Het gedoe, dat zijn de jaren van zijn loopbaan die Driessen op zijn LinkedIn-profiel verzwijgt, hij wil de focus daar niet op hebben, hoezo is dit relevant, dit oprakelen geeft alleen maar meer gedoe en kan, zo zegt hij, zelfs Zeeland schaden, de provincie waar zijn Kenniscentrum is gevestigd.

Voordat u de verkeerde conclusies trekt, gelijk maar even dit: de Raad van State, ’s lands hoogste bestuursrechter, stelde vast dat Tom Driessen niets te verwijten valt. Maar hij heeft wel, in zijn eigen woorden, een ‘kras op de neus’. In tijden van Google poets je als topambtenaar zo’n kras nooit meer weg.

In de jaren negentig maakte Driessen, toen een dertiger, naam als recherchechef van het CoPa (‘Colombia-Paramaribo’)-onderzoek, dat drugshandel via Suriname onderzocht. Vanuit onder meer een villa in Scheveningen maakte het CoPa-team jacht op kopstukken als Desi Bouterse, de latere president van Suriname, en Ronnie Brunswijk.

Rondom het CoPa-onderzoek was sprake van politieke tegenwerking op het hoogste niveau. Bouterse en Brunswijk werden in Nederland veroordeeld tot jarenlange celstraffen, maar zaten die nooit uit. Begin dit jaar werden archiefstukken openbaar waaruit blijkt dat toenmalig minister Hans van Mierlo (D66) met een kabinetscrisis dreigde als Bouterse zou worden aangehouden.

Na dit onderzoek op het scherp van de snede verliep de politiecarrière van Driessen voorspoedig. Hij richtte de Nationale Recherche op. In 2009 stapte hij over naar Brussel, waar hij plaatsvervangend directeur operaties werd bij Europol.

En daar ging het mis. Driessen, ik citeer hier een van de juridische uitspraken in deze kwestie, raakte in opspraak rond ‘mogelijke malversaties’ in een sollicitatieprocedure van een bevriende collega. Wat is daar gebeurd? De man tegenover me wil er niets over kwijt. Uitleg geven, is zijn ervaring, maak het alleen maar erger.

Algauw kreeg Driessen weer een vooraanstaande functie in Nederland: hij werd politiecommandant van de nucleaire wereldtop in 2014 in Den Haag. Maar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) verweet hem dat hij niet open genoeg was geweest over de reden van zijn vertrek bij Europol. Driessen werd uit zijn functie ontheven. Zijn ontslag haalde de kranten en de Tweede Kamer.

Maar na een slepende juridische procedure kantelde het beeld. De Raad van State oordeelde tot twee keer toe, in 2016 en 2018, dat niet Driessen fout zat, maar de Nederlandse Staat en de AIVD. Na jaren op het strafbankje mocht Driessen weer bij de politie aan de slag.

Alleen: hoe, in het Google-tijdperk, nadat je publiekelijk onderuit bent gehaald? Driessen werd directeur bestrijding ondermijning. Hij schreef mee aan een beleidsnota die nu nog steeds de hoeksteen vormt onder de Nederlandse strategie tegen ondermijnende criminaliteit. Een mooie functie. Maar zegt hij zelf, ‘niet het niveau’ waarop hij eerder speelde.

In 2020 werd Driessen ontboden bij de korpsleiding. Die deed hem een aanbod dat hij niet kon weigeren. Wilde hij leiding gaan geven aan een nieuw op te richten kenniscentrum op het gebied van ondermijnende criminaliteit? Driessen zei ja. Hij is ‘een bouwer’. Hij vindt het leuk om nieuwe organisaties op te zetten.

Pas maanden later, op een beeldscherm, hij weet niet meer of het op televisie was of op een intranet, ‘laten we het erop houden dat de communicatie elkaar kruiste’, zag hij tot zijn verrassing waar het nieuwe kenniscentrum gehuisvest zou worden. In Vlissingen. ‘Ja, dat was even slikken.’ Vlissingen is een prachtige stad, maar ‘wat verder weg’.

Aan het einde van dit jaar gaat Driessen met pensioen. Hij heeft het ‘langzamerhand gehad als overheidsdienaar’.

Op zijn zolderkamer in Vlissingen vraagt hij zich weleens af: maakt het uit, gelijk krijgen? Want ook nu nog beginnen mensen over het gedoe, dan hebben ze hem gegoogeld en zeggen ze ‘moeilijk, moeilijk’. De kras op de neus achtervolgt hem tot hier in Zeeland.