De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot met Little Shop of Horrors-achtige trekjes - hij kan zich door rioleringen en funderingen heen wringen. Als je een middagje je zegeningen wilt tellen, moet je eens gaan zoeken naar verhalen van mensen die te maken kregen met de Japanse duizendknoop.

Nu zag ik op de site van de NOS een filmpje over varkens die worden ingezet bij de bestrijding van deze plant. De varkens vinden de wortels namelijk lekker. Win-win: de planten worden teruggedrongen en je ziet de varkens rondhuppelen in een zuivere uitbeelding van levensgeluk.

In Japan wordt de duizendknoop ook door mensen gegeten. De smaak zou tussen asperge en rabarber in zitten. Nu zijn zowel asperge als rabarber van die groenten die óf vereerd, óf verafschuwd worden. Ik vermoed dat de combinatie van die twee dan ook geen crowdpleaser zal zijn. Verder lijkt het me moeilijk om het smaakgeluk van de varkens te evenaren.